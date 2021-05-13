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Итоги дня: подробности по «Белгород Арене» и ещё одно уголовное дело против чиновницы

13 мая 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
В региональном правительстве поделились подробностями открытия многофункциональной арены, следком возбудил уголовное дело против чиновницы из департамента строительства и транспорта, а Юрий Галдун проинспектировал школу на предмет безопасности. О чём говорили 13 мая — в обзоре от ИА «Бел.Ру».

Как откроют «Белгород Арену»

Многофункциональную арену открывать будут два дня — 14 и 15 мая. В пятницу здесь отметят юбилей Паралимпийского комитета России, начало запланировано на 13:00. Церемонию проведут телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и корреспондент «Матч ТВ» Ольга Богословская.

Побывать на трибунах арены из-за ковидных ограничений смогут 1,5 тыс. зрителей, которым предварительно придётся сдать ПЦР-тесты. Бесплатные билеты выдали нескольким категориям граждан.

15 мая на «Белгород Арене» выступит «Сплин». Однако побывать на концерте рок-группы тоже смогут далеко не все желающие — только 2 тыс. зрителей.

Парковочные места возле арены будут платными.

Стали известны подробности открытия «Белгород Арены»
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Новый день — новое уголовное дело

В этот раз фигурантами стали заместитель начальника регионального департамента строительства и транспорта Оксана Козлитина, а также сотрудники центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ ИК-5 УФСИН России по Белгородской области. Уголовное дело возбудили по статье за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

В следкоме предполагают, что подозреваемые сотрудники исправительного учреждения поставили по заказу депстроя спортоборудование, не соответствующее условиям ГОСТа и государственного контракта. Причём последний заключили в рамках нацпроекта «Демография». Ведомство спортоборудование приняло.

Ущерб оценили в сумму около 6 млн рублей. Расследование продолжается.

Заместитель вице-губернатора Белгородской области стала фигурантом уголовного дела
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Небезопасная школа

Мэр Юрий Галдун 12 мая нагрянул с проверкой в одну из школ Белгорода. По словам градоначальника, он свободно прошёл через открытую калитку и двери.

В учебном учреждении были турникеты, металлоискатели и тревожная кнопка, однако на входе его встретила только вахтёрша, которая «ничего не сможет сделать, если в школу зайдёт злоумышленник», заявил мэр.

Юрий Галдун планирует собрать директоров и обсудить с ними дополнительные меры безопасности.

Юрий Галдун проверил безопасность в одной из школ Белгорода
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