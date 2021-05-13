Итоги дня: подробности по «Белгород Арене» и ещё одно уголовное дело против чиновницы

Многофункциональную арену открывать будут два дня — 14 и 15 мая. В пятницу здесь отметят юбилей Паралимпийского комитета России, начало запланировано на 13:00. Церемонию проведут телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и корреспондент «Матч ТВ» Ольга Богословская.
Побывать на трибунах арены из-за ковидных ограничений смогут 1,5 тыс. зрителей, которым предварительно придётся сдать ПЦР-тесты. Бесплатные билеты выдали нескольким категориям граждан.
15 мая на «Белгород Арене» выступит «Сплин». Однако побывать на концерте рок-группы тоже смогут далеко не все желающие — только 2 тыс. зрителей.
В этот раз фигурантами стали заместитель начальника регионального департамента строительства и транспорта Оксана Козлитина, а также сотрудники центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ ИК-5 УФСИН России по Белгородской области. Уголовное дело возбудили по статье за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
В следкоме предполагают, что подозреваемые сотрудники исправительного учреждения поставили по заказу депстроя спортоборудование, не соответствующее условиям ГОСТа и государственного контракта. Причём последний заключили в рамках нацпроекта «Демография». Ведомство спортоборудование приняло.
Ущерб оценили в сумму около 6 млн рублей. Расследование продолжается.
Мэр Юрий Галдун 12 мая нагрянул с проверкой в одну из школ Белгорода. По словам градоначальника, он свободно прошёл через открытую калитку и двери.
В учебном учреждении были турникеты, металлоискатели и тревожная кнопка, однако на входе его встретила только вахтёрша, которая «ничего не сможет сделать, если в школу зайдёт злоумышленник», заявил мэр.
Юрий Галдун планирует собрать директоров и обсудить с ними дополнительные меры безопасности.