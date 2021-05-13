«ЭФКО» хочет стать полным владельцем молочного завода «Слобода»

Редакция «Бел.Ру» попыталась получить комментарий в АПХ «Зелёная долина», которой принадлежит молочный завод. Контактов пресс-службы у холдинга не нашлось, но секретарь предложила соединить со специалистом, который ответит на вопросы. После переключения на другую линию корреспондент прослушал музыку, после чего последовали короткие гудки. То ли время ожидания ответа истекло, то ли на том конце сняли и повесили трубку. По второму кругу звонков секретарь соединила с мужчиной, который сообщил, что вопросы такого характера не в его компетенции, помочь он не может. И посоветовал обратиться по первому номеру телефона, откуда корреспондента, собственно, к нему и перенаправили. Судя по поведению сотрудников, комментировать происходящее в холдинге не горят желанием.