«ЭФКО» хочет стать полным владельцем молочного завода «Слобода»

5 мая текущего года АО «Эфко продукты питания» обратилось в Федеральную антимонопольную службу. Причиной обращения стало желание компании приобрести 100% уставного капитала ООО «Молочный завод „Слобода“». Документ опубликован на официальном сайте ФАС. В документе отмечают, что заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии данной сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках.
Новостью заинтересовались «Абирег» и «Коммерсантъ», причём оба издания дают свою оценку происходящему.
ООО «Молочный завод „Слобода“» является дочерней компанией ООО «АПХ „Зелёная долина“». Сама «Зелёная долина» принадлежит уже нескольким владельцам: 49% уставного капитала владеет АО «Эфко продукты питания», ещё 45% принадлежат Сергею Юдину, и остальные 6% являются собственностью ООО «АПИК». При этом «Эфко» и «АПИК» стали владельцами долей в уставном капитале 15 мая 2018 года, а Юдин пришёл позже — 6 декабря 2019 года. Сергей Юдин был депутатом белгородской облдумы VI созыва, но в составе VII созыва отсутствует.
Если АО «Эфко продукты питания» приобретёт 100% уставного капитала компании, то завод перейдёт под полный контроль «Эфко». В «Эфко» ситуацию прокомментировали лаконично и шаблонно, сообщив, что это «связано с перераспределением активов внутри холдинга». Правда, у компании просто могли возникнуть разногласия с Сергеем Юдиным из-за взглядов на будущее развитие предприятия.
Редакция «Бел.Ру» попыталась получить комментарий в АПХ «Зелёная долина», которой принадлежит молочный завод. Контактов пресс-службы у холдинга не нашлось, но секретарь предложила соединить со специалистом, который ответит на вопросы. После переключения на другую линию корреспондент прослушал музыку, после чего последовали короткие гудки. То ли время ожидания ответа истекло, то ли на том конце сняли и повесили трубку. По второму кругу звонков секретарь соединила с мужчиной, который сообщил, что вопросы такого характера не в его компетенции, помочь он не может. И посоветовал обратиться по первому номеру телефона, откуда корреспондента, собственно, к нему и перенаправили. Судя по поведению сотрудников, комментировать происходящее в холдинге не горят желанием.
ООО «Молочный завод „Слобода“» зарегистрировано в 2017 году, головной компанией предприятия является ООО «АПХ „Зелёная долина“». Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей, все 100% принадлежат учредителю. Примечательно, что в 2020 году выручка от продажи составила 1 млн рублей, а чистая прибыль превысила 45,7 млн рублей. Хотя в 2019 году компания оказалась в убытках на 602,5 млн рублей.
Предприятие занимается производством молока и молочной продукции. Генеральным директором указан Александр Родченко.