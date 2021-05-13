Дегтярев: пострадавшие от паводка получат от 10 до 100 тыс. рублей

Posted 12 мая 2021, 22:50
Published 12 мая 2021, 22:50
Modified 18 сентября 2022, 11:46
Updated 18 сентября 2022, 11:46
После того как от пострадавших поступит заявление и будет проведена комиссионная оценка ущерба, они могут претендовать на 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. В случае если имущество утрачено полностью, сумма увеличится до 100 тысяч. А если жилье принадлежит муниципалитету или государству, его восстановление - обязанность государства. Об этом Дегтярев рассказал в видео на своей странице в соцсети.
Утром 12 мая он прилетел в Николаевский район, чтобы на месте дать оценку ситуации в связи с разгулом стихии, пишет transsibinfo.com.
"Все коммунальные объекты, энергетика, социальная сфера будут восстанавливаться, как и положено, из бюджета, из резервного фонда Хабаровского края", - рассказал Дегтярев.
По данным пресс-службы регионального правительства, разлившийся Амур подтопил шесть населенных пунктов в северной части края. Речь идет о селах Маго, Чныррах, Красное, Подгорное, Тнейвах и нескольких домах в городе Николаевске-на-Амуре.
Утром 12 мая водой были затоплены 60 жилых домов, 70 приусадебных участков и межпоселковые дороги.
Помимо этого, электричество пропало в селе Маго, где при ледоходе была повреждена опора ЛЭП. Уровень воды в затопленных домах - от 10 до 50 сантиметров. К некоторым домовладениям Дегтярев сам подплывал на лодке.
Он сообщил, что вода, выйдя за все критические отметки, стала спадать. В этом году ее уровень был даже выше, чем в 2013 году, когда здесь также случилось сильное наводнение.
“Он более сравним с 1973 годом, который здесь некоторые старожилы хорошо помнят", - говорит Дегтярев.
Поселок Маго вода покидает, но сложнее стала ситуация в селе Чныррах. Оттуда в пункт временного размещения, который был организован в селе Красное, пришлось эвакуировать семь человек. Еще три человека с ограниченными возможностями здоровья были направлены в райбольницу.
Паводок дошел и до соседнего Ульчского района. Там оказалось подтоплено восемь земельных участков и девять внутрипоселковых дорог. Вода добралась до сел Сусанино, Тахта, Тыр, Монгол, Кольчем, Солонцы и Ухта.
Сейчас лед на Амуре начал вскрываться возле Николаевска-на-Амуре. По прогнозам, уровень воды может быть выше еще на полметра-метр, поднявшись до отметки 330-380 сантиметров, при критическом уровне в 350 сантиметров.
Как говорят гидрологи, паводок в нижнем течении Амура стал результатом таяния более массивного для этого времени года льда на реке - он местами в два раза толще, чем обычно. В результате во время ледохода возникают заторы, и лед выходит в прибрежную зону.