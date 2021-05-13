Дегтярев: пострадавшие от паводка получат от 10 до 100 тыс. рублей

После того как от пострадавших поступит заявление и будет проведена комиссионная оценка ущерба, они могут претендовать на 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. В случае если имущество утрачено полностью, сумма увеличится до 100 тысяч. А если жилье принадлежит муниципалитету или государству, его восстановление - обязанность государства. Об этом Дегтярев рассказал в видео на своей странице в соцсети.