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Posted 13 мая 2021, 05:30

Published 13 мая 2021, 05:30

Modified 1 декабря 2024, 08:31

Updated 1 декабря 2024, 08:31

Белгородские приставы завели на «Теплицы Белогорья» 395 исполнительных производств

Белгородские приставы завели на «Теплицы Белогорья» 395 исполнительных производств

13 мая 2021, 05:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Скандальная компания-должник Белгородской области накопила долги на 16,1 млн рублей, из них 4,8 млн — зарплаты сотрудников, которые сельхозпредприятие не выплачивало несколько месяцев.

В начале апреля белгородка сообщила в редакцию ИА «Бел.Ру», что ООО СХП «Теплицы Белогорья» не выплачивает зарплату своим сотрудникам на протяжении нескольких месяцев. Женщина получила деньги только за отработанное время в декабре. В январе, феврале и марте кошелёк белгородки был пуст.

Тогда в отношении предприятия сотрудники Государственной инспекции труда Белгородской области провели проверку и вынесли 189 решений о принудительном исполнении обязанностей работодателя. «Теплицы Белогорья» попытались погасить свои долги, но лишь сделали это частично. Так, по состоянию на 12 апреля, организация накопила долг на сумму свыше 3,1 млн рублей.

После вынесенных решений «эпопея» с исполнительными органами у сельхозпредприятия не прекратилась — «Теплицы Белогорья» продолжают накапливать долги. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 5 мая в отношении ООО СХП «Теплицы Белогорья» судебные приставы возбудили 198 исполнительных производств на сумму 4 млн 859 тысяч рублей. Решение о необходимости взыскании долга приняли в Госинспекции труда. Сейчас в отношении компании ведётся 395 исполнительных производств по разным направлениям на общую сумму свыше 16,1 млн рублей.

Областное правительство намерено поддержать предприятие и планирует заключить сделку с инвестором, чтобы сохранить организацию и не допустить её банкротства.

«Теплицы Белогорья» задолжали не только своим сотрудникам — предприятие должно 28,6 млн рублей за поставку газа. Также нидерландская компания намерена получить от «Теплиц Белогорья» 3 млн рублей с помощью суда.

Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало, что ООО СХП «Теплицы Белогорья» в 2020 году понесло убыток в 556 млн рублей, в то время как выручка от продажи составила 517 млн рублей.

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#Новости#Белгородская область#Экономика#Судебные приставы#Долг#Зарплата#Эксклюзив#Вячеслав Гладков
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