Белгородские приставы завели на «Теплицы Белогорья» 395 исполнительных производств

После вынесенных решений «эпопея» с исполнительными органами у сельхозпредприятия не прекратилась — «Теплицы Белогорья» продолжают накапливать долги. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 5 мая в отношении ООО СХП «Теплицы Белогорья» судебные приставы возбудили 198 исполнительных производств на сумму 4 млн 859 тысяч рублей. Решение о необходимости взыскании долга приняли в Госинспекции труда. Сейчас в отношении компании ведётся 395 исполнительных производств по разным направлениям на общую сумму свыше 16,1 млн рублей.