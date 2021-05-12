В Белгородской области женщина продала наркотики брату и села на шесть лет

В судебном заседании установлено, что женщина приобрела крупную партию марихуаны и гашиша, которую хранила дома. Часть марихуаны реализовала, получив за неё денежные средства. В феврале 2020 года при попытке продажи наркотиков своему брату была задержана. Вину в инкриминируемых деяниях подсудимая не признала, ссылаясь на то, что наркотики принадлежат её брату.