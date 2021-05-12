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Posted 12 мая 2021, 09:55

Published 12 мая 2021, 09:55

Modified 1 декабря 2024, 07:02

Updated 1 декабря 2024, 07:02

В Белгородской области женщина продала наркотики брату и села на шесть лет

В Белгородской области женщина продала наркотики брату и села на шесть лет

12 мая 2021, 09:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Белгородский районный суд вынес приговор женщине за хранение и попытку сбыта наркотических средств.

Приговором Белгородского районного суда местная жительница признана виновной в сбыте наркотических средств в крупном размере и покушении на совершение аналогичного преступления.

В судебном заседании установлено, что женщина приобрела крупную партию марихуаны и гашиша, которую хранила дома. Часть марихуаны реализовала, получив за неё денежные средства. В феврале 2020 года при попытке продажи наркотиков своему брату была задержана. Вину в инкриминируемых деяниях подсудимая не признала, ссылаясь на то, что наркотики принадлежат её брату.

В суде вина женщины была полностью доказана. Суд учёл все смягчающие обстоятельства и определил минимальный срок наказания в виде шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Белгородской области также было возбуждено несколько уголовных дел за сбыт и хранение наркотических средств. В первом случае задержан 25-летний местный житель, при обыске которого, помимо гашиша, были обнаружены боеприпасы и оружие.

Во втором случае задержаны наркоторговцы, оборудовавшие в белгородском лесу хранилище с наркотиками и переправлявшие их для продажи в Московскую область.

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#Новости#Происшествия#Наркотики#Марихуана
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