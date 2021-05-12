Темы дня: Бал Победы, проблемная школа и необоснованные расходы на вывоз мусора

Центр образования № 1 «Академия знаний» в Старом Осколе будут строить днём и ночью, чтобы уложиться в сроки. Сдать объект должны летом 2021 года. Работы в центре уже возобновились.
Вячеслав Гладков сообщил, что объект будут жёстко контролировать. За ситуацией с «Академией знаний» проследят лично он, глава муниципалитета, Стройнадзор.
Следующее совещание по центру образования Вячеслав Гладков проведёт в пятницу, 14 мая.
ООО «Центр экологической безопасности» — региональный оператор по обращению с ТКО ранее включило в обоснование тарифа почти 150 млн рублей экономически необоснованных расходов. Однако комиссия по госрегулированию цен и тарифов это не пресекла. Тариф в итоге утвердили.
Об этом нарушении сообщила прокуратура в рамках подробностей по уголовному делу против Елены Ковальчук — уже бывшей главы региональной комиссии по госрегулированию цен и тарифов.
Тарифы на мусор уже привели в соответствие с законом. Что касается водоснабжения и водоотведения, платежи тоже могут пересмотреть.
В этот раз — ориентировочно на конец мая. Точную дату организаторы назовут позже.
Бал Победы должны были провести сегодня, 12 мая, но помешала погода. Синоптики обещали дожди и на вечер, когда планировалось начать праздничную программу.
Примечательно, что до этого мероприятие тоже переносили — с 6 мая. Тогда причиной назвали утверждённые нерабочие дни.
Площадка проведения и программа, судя по всему, останутся прежними.