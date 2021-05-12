Темы дня: Бал Победы, проблемная школа и необоснованные расходы на вывоз мусора

ООО «Центр экологической безопасности» — региональный оператор по обращению с ТКО ранее включило в обоснование тарифа почти 150 млн рублей экономически необоснованных расходов. Однако комиссия по госрегулированию цен и тарифов это не пресекла. Тариф в итоге утвердили.