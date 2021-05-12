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Темы дня: Бал Победы, проблемная школа и необоснованные расходы на вывоз мусора

12 мая 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
«Академию знаний» в Старом Осколе будут строить круглосуточно, прокуратура установила, что Центр экологической безопасности включил в обоснование тарифа 150 млн рублей необоснованных расходов, а Бал Победы в Белгороде вновь перенесли. Подробнее о главных новостях 12 мая — в обзоре от ИА «Бел.Ру».

Круглосуточная стройка

Центр образования № 1 «Академия знаний» в Старом Осколе будут строить днём и ночью, чтобы уложиться в сроки. Сдать объект должны летом 2021 года. Работы в центре уже возобновились.

Вячеслав Гладков сообщил, что объект будут жёстко контролировать. За ситуацией с «Академией знаний» проследят лично он, глава муниципалитета, Стройнадзор.

Следующее совещание по центру образования Вячеслав Гладков проведёт в пятницу, 14 мая.

Проблемную школу в Белгородской области будут строить круглосуточно
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Необоснованные расходы

ООО «Центр экологической безопасности» — региональный оператор по обращению с ТКО ранее включило в обоснование тарифа почти 150 млн рублей экономически необоснованных расходов. Однако комиссия по госрегулированию цен и тарифов это не пресекла. Тариф в итоге утвердили.

Об этом нарушении сообщила прокуратура в рамках подробностей по уголовному делу против Елены Ковальчук — уже бывшей главы региональной комиссии по госрегулированию цен и тарифов.

Тарифы на мусор уже привели в соответствие с законом. Что касается водоснабжения и водоотведения, платежи тоже могут пересмотреть.

Прокуратура: ЦЭБ включил в обоснование тарифа 150 млн рублей необоснованных расходов
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Бал Победы вновь перенесли

В этот раз — ориентировочно на конец мая. Точную дату организаторы назовут позже.

Бал Победы должны были провести сегодня, 12 мая, но помешала погода. Синоптики обещали дожди и на вечер, когда планировалось начать праздничную программу.

Примечательно, что до этого мероприятие тоже переносили — с 6 мая. Тогда причиной назвали утверждённые нерабочие дни.

Площадка проведения и программа, судя по всему, останутся прежними.

Бал Победы в Белгороде снова перенесли
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