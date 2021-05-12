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Posted 12 мая 2021, 15:03

Published 12 мая 2021, 15:03

Modified 20 августа 2024, 00:36

Updated 20 августа 2024, 00:36

Из-за дороги к дому мэра Орла возбуждено уголовное дело

Из-за дороги к дому мэра Орла возбуждено уголовное дело

12 мая 2021, 15:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дороги
На мэра Орла Юрия Парахина возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает портал newsru.com.

На Юрия Парахина возбуждено уголовное дело о халатности в связи со строительством дорог в Орле. Предположительно, он построил дорогу не по утверждённому проекту, а проложил её к собственному дому.

Юрий Парахин сообщил агентству «Интерфакс», что действительно против него возбуждено уголовное дело по статье 293 УК. Также он пояснил, что при составлении сметной документации в названиях улиц была допущена ошибка.

Комментируя эту ситуацию агентству «РИА Новости», он отметил, что участок производства и объёмы выполненных работ актам соответствуют. И уверен, что следствие во всем разберётся.

По данным «Новых известий» со ссылкой на помощника губернатора Орловской области, разбирательства вокруг злополучной дороги идут уже более года. Сам же губернатор отказывается от комментариев.

#Новости#Общество#Строительство дорог#Дороги#Орловская область#Орёл
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