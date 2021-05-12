Из-за дороги к дому мэра Орла возбуждено уголовное дело

Posted 12 мая 2021, 15:03
Published 12 мая 2021, 15:03
Modified 20 августа 2024, 00:36
Updated 20 августа 2024, 00:36
На Юрия Парахина возбуждено уголовное дело о халатности в связи со строительством дорог в Орле. Предположительно, он построил дорогу не по утверждённому проекту, а проложил её к собственному дому.
Юрий Парахин сообщил агентству «Интерфакс», что действительно против него возбуждено уголовное дело по статье 293 УК. Также он пояснил, что при составлении сметной документации в названиях улиц была допущена ошибка.
Комментируя эту ситуацию агентству «РИА Новости», он отметил, что участок производства и объёмы выполненных работ актам соответствуют. И уверен, что следствие во всем разберётся.
По данным «Новых известий» со ссылкой на помощника губернатора Орловской области, разбирательства вокруг злополучной дороги идут уже более года. Сам же губернатор отказывается от комментариев.