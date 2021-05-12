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Чиновника администрации под Белгородом оштрафовали за несвоевременный ответ СМИ

12 мая 2021, 09:37
Фото: ИА «Бел.Ру»
О нарушении сроков прокурорам рассказал главный редактор одного из информационных агентств. Виновных могут привлечь и к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру обратился главный редактор информационного агентства. По его словам, администрация Шебекинского горокруга ответила на запрос редакции с нарушением срока, определённого законом о СМИ.

Прокуроры подтвердили нарушение. Против первого заместителя главы администрации горокруга завели административное дело по статье за отказ в предоставлении информации по ст. 5.39 КоАП РФ. Суд назначил чиновнику 5 тыс. рублей штрафа.

Помимо этого, прокуратура внесла представление главе администрации Шебекинского горокруга и потребовала привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Ранее по той же статье оштрафовали чиновницу департамента имущественных и земельных отношений, которая нарушила семидневный срок ответа на запрос журналистов.

Наказывают чиновников и за долгие ответы на обращения жителей. Так, на 5 тыс. рублей в 2018 году оштрафовали заместителя главы администрации Ивнянского района.

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