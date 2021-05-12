Чиновника администрации под Белгородом оштрафовали за несвоевременный ответ СМИ

В прокуратуру обратился главный редактор информационного агентства. По его словам, администрация Шебекинского горокруга ответила на запрос редакции с нарушением срока, определённого законом о СМИ.
Прокуроры подтвердили нарушение. Против первого заместителя главы администрации горокруга завели административное дело по статье за отказ в предоставлении информации по ст. 5.39 КоАП РФ. Суд назначил чиновнику 5 тыс. рублей штрафа.
Помимо этого, прокуратура внесла представление главе администрации Шебекинского горокруга и потребовала привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
Ранее по той же статье оштрафовали чиновницу департамента имущественных и земельных отношений, которая нарушила семидневный срок ответа на запрос журналистов.
Наказывают чиновников и за долгие ответы на обращения жителей. Так, на 5 тыс. рублей в 2018 году оштрафовали заместителя главы администрации Ивнянского района.