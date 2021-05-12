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Белгородская компания получит расширенную поддержку в рамках нацпроекта

12 мая 2021, 08:49
Фото: ФЦК
В рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» белгородская компания ООО НПП «Стальэнерго» получит сопровождение экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК) сроком на один год.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Белгородской области с 2018 года. За это время в нём приняли участие более 70 местных предприятий в ключевых отраслях экономики региона.

В этом году одним из нововведений нацпроекта стала возможность для предприятий-участников получить годовую поддержку экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК). Это подразумевает, что специалисты ФЦК будут работать с компаниями не полгода, как это предусмотрено в рамках обычного участия, а год. При этом оптимизация затронет не только основные производственные процессы, но и такие направления, как «Цифровизация и автоматизация», «Стратегическое и операционное планирование», «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг».

В этом году в программу расширенной поддержки включат не более 35 предприятий со всей России. Одной из них стала компания из Белгородской области — ООО НПП «Стальэнерго».

Организация разрабатывает и серийно выпускает современные системы и аппаратуру автоматики, телемеханики, управления и связи с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Продукцию успешно применяют на железных дорогах, в метрополитенах, на предприятиях газовой промышленности, а также на промышленных предприятиях России и других стран СНГ.

Предприятие располагает развитой инфраструктурой: собственное производство, испытательные лаборатории и высококвалифицированный научно-технический персонал разработчиков. Это позволяет обеспечить полный замкнутый цикл производства продукции (от разработки до внедрения) и гарантировать качество производства, высокие технические показатели и надёжность продукции.

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