Белгородская компания получит расширенную поддержку в рамках нацпроекта

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Белгородской области с 2018 года. За это время в нём приняли участие более 70 местных предприятий в ключевых отраслях экономики региона.
В этом году одним из нововведений нацпроекта стала возможность для предприятий-участников получить годовую поддержку экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК). Это подразумевает, что специалисты ФЦК будут работать с компаниями не полгода, как это предусмотрено в рамках обычного участия, а год. При этом оптимизация затронет не только основные производственные процессы, но и такие направления, как «Цифровизация и автоматизация», «Стратегическое и операционное планирование», «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг».
В этом году в программу расширенной поддержки включат не более 35 предприятий со всей России. Одной из них стала компания из Белгородской области — ООО НПП «Стальэнерго».
Организация разрабатывает и серийно выпускает современные системы и аппаратуру автоматики, телемеханики, управления и связи с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Продукцию успешно применяют на железных дорогах, в метрополитенах, на предприятиях газовой промышленности, а также на промышленных предприятиях России и других стран СНГ.
Предприятие располагает развитой инфраструктурой: собственное производство, испытательные лаборатории и высококвалифицированный научно-технический персонал разработчиков. Это позволяет обеспечить полный замкнутый цикл производства продукции (от разработки до внедрения) и гарантировать качество производства, высокие технические показатели и надёжность продукции.