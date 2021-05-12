Белгородская компания получит расширенную поддержку в рамках нацпроекта

В этом году одним из нововведений нацпроекта стала возможность для предприятий-участников получить годовую поддержку экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК). Это подразумевает, что специалисты ФЦК будут работать с компаниями не полгода, как это предусмотрено в рамках обычного участия, а год. При этом оптимизация затронет не только основные производственные процессы, но и такие направления, как «Цифровизация и автоматизация», «Стратегическое и операционное планирование», «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг».