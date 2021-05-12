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Posted 12 мая 2021, 13:16

Published 12 мая 2021, 13:16

Modified 18 сентября 2022, 11:46

Updated 18 сентября 2022, 11:46

Абоненты Tele2 объединяются в группы и получают скидки на связь до 20%

12 мая 2021, 13:16
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, изучил предпочтения пользователей программы «Выгодно вместе».

Она позволяет клиентам объединяться в группы и получать скидки на ежемесячные платежи за связь до 20%. Чаще абоненты создают группы из 4-5 участников для получения наибольшей скидки. Примерно 10% объединяются с абонентами из разных регионов страны. В этом году Tele2 и Visa ориентировали программу на более широкую группу пользователей: теперь скидку можно получать даже в мини-группах из двух участников.

Tele2 проанализировала программу «Выгодно вместе» – самые активные регионы и оптимальное число участников группы. Оказалось, что 73% участников, получающих скидку по программе, объединились в группы из четырех и более человек для большей экономии. При этом около 10% клиентов стабильно пользуются программой в группах, которые объединяют участников из разных регионов. В топ-3 городов, где наиболее востребована программа «Выгодно вместе», вошли Москва, Санкт-Петербург и Красноярск.

Tele2 запустила инновационную программу «Выгодно вместе» в 2020 году. При объединении в группу от трех человек абоненты получали скидки на ежемесячную плату по тарифу, а с использованием карты Visa предоставлялась дополнительная скидка в 5%. Объединяться в группы могли абоненты из разных регионов. В мае этого года Tele2 расширяет предложение для тех, кому актуальна небольшая группа. Теперь даже два абонента могут объединиться и получать скидку 5% по программе при использовании карты Visa.

Создать группу необходимо в личном кабинете или приложении «Мой Tele2». После формирования группы скидка для каждого из трех номеров составит 5%, для четырех – 10%, для пяти участников абонентская плата уменьшится на 15%, а с картой Visa еще больше – на 10%, 15% и 20% соответственно. Скидка предоставляется ежемесячно при наличии у участника подключенной услуги «Автоплатёж» от Tele2 и при внесении абонентской платы за тариф всеми участниками группы. Выгода по программе «Выгодно вместе» распространяется не только на абонентскую плату по основному тарифу, но и на все дополнительные услуги, пакеты, подключенные в рамках тарифного конструктора.

Для участия в программе участникам группы не нужно выбирать один тариф – каждый может подключить предложение, максимально отвечающее его потребностям. При этом нет необходимости оформлять номера на одного пользователя. Всё это делает программу удобной как для семьи, так и для друзей, коллег и тех, кто имеет несколько SIM-карт на различных устройствах. Подробнее о программе «Выгодно вместе» по ссылке.

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