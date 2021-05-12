Абоненты Tele2 объединяются в группы и получают скидки на связь до 20%

Создать группу необходимо в личном кабинете или приложении «Мой Tele2». После формирования группы скидка для каждого из трех номеров составит 5%, для четырех – 10%, для пяти участников абонентская плата уменьшится на 15%, а с картой Visa еще больше – на 10%, 15% и 20% соответственно. Скидка предоставляется ежемесячно при наличии у участника подключенной услуги «Автоплатёж» от Tele2 и при внесении абонентской платы за тариф всеми участниками группы. Выгода по программе «Выгодно вместе» распространяется не только на абонентскую плату по основному тарифу, но и на все дополнительные услуги, пакеты, подключенные в рамках тарифного конструктора.