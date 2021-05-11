Власти выяснят, кто разрешил построить детский сад в жилом доме в Старом Осколе

Posted 11 мая 2021, 10:32
Published 11 мая 2021, 10:32
Modified 20 августа 2024, 05:03
Updated 20 августа 2024, 05:03
Во вторник, 11 мая, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков поднял вопрос резонности размещения детского сада в жилом доме в Старом Осколе. По словам главы региона, дошкольное учреждение находится внутри жилого дома несмотря на то, что вокруг объекта много свободной земли.
Зачем мы располагаем детский сад внутри жилого дома? Я понимаю Москва, Санкт-Петербург, где нет ни одного [свободного — прим. ред.] квадратного сантиметра, но Старый Оскол — поле, где слева километры и справа километры [незастроенной территории — прим. ред.]. Стоит одинокий дом. Вячеслав Гладков
Гладков рассказал, что он обратился с вопросом о логике принятия решения о расположении детского сада в Старом Осколе к начальнику департамента образования Белгородской области Елене Тишиной. Чиновница ответила Гладкову, что она сама в «тихом ужасе» от происходящего и такое решение не принимала.
То есть каждый день дети вместе с воспитателями будут переходить проезжую часть, чтобы попасть к себе на игровую площадку. Работники детского сада несут уголовную ответственность за нахождение и содержание детей. Вы [чиновники — прим. ред.] отдаёте себе отчёт в том, что мы ставим под угрозу жизнь детей? Каждый день маленьких детей от 1,5 до 3 лет мы будем переводить через проезжую часть, а у нас — поле. Если скажете, что мы так деньги сэкономили, я вас не пойму. Жизнь и здоровье детей, с моей точки зрения, рублями не измеряется. Вячеслав Гладков
Глава региона поручил руководителю администрации губернатора Белгородской области Алексею Семенихину провести служебное расследование, чтобы выяснить, каким образом принималось решение о расположении детского сада. По предположению Гладкова, такое «новаторство» сделали в интересах застройщика.
Мы можем искать виноватых. Если я вхожу в должность, то отвечаю за всё перед людьми. Поэтому на Щорса к людям пошёл я — встречался, получал от них и получаю до сих пор. Я считаю, что это правильно: назвался груздем — полезай в кузов и вези этот воз до конца. Я решений таких не понимаю — они категорически неправильные. Вячеслав Гладков.
Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о том, что глава региона раскритиковал строительство трёх детских садов и школы в Старом Осколе, назвав их проблемными объектами. Так, в дошкольных учреждениях уже просел асфальт, течёт кровля и холодно в спальнях, а в «Центре образования № 1 „Академия Знаний“ им. Н. П. Шевченко» снова не доделаны инженерные сети.