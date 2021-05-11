Власти выяснят, кто разрешил построить детский сад в жилом доме в Старом Осколе

То есть каждый день дети вместе с воспитателями будут переходить проезжую часть, чтобы попасть к себе на игровую площадку. Работники детского сада несут уголовную ответственность за нахождение и содержание детей. Вы [чиновники — прим. ред.] отдаёте себе отчёт в том, что мы ставим под угрозу жизнь детей? Каждый день маленьких детей от 1,5 до 3 лет мы будем переводить через проезжую часть, а у нас — поле. Если скажете, что мы так деньги сэкономили, я вас не пойму. Жизнь и здоровье детей, с моей точки зрения, рублями не измеряется. Вячеслав Гладков