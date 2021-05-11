Власти Белгородской области проработают вопрос ремонта домов с помощью соцконтрактов

Во вторник, 11 мая, начальник департамента социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова отчиталась о реализации программы социальных контрактов в регионе. Так, по состоянию на 30 апреля этого года в Белгородской области заключили 1532 соцконтракта, реализовав программу на 70%. Что касается освоения бюджета, то показатель достиг только 46%.