Власти Белгородской области проработают вопрос ремонта домов с помощью соцконтрактов

Posted 11 мая 2021, 15:04
Published 11 мая 2021, 15:04
Modified 1 декабря 2024, 07:41
Updated 1 декабря 2024, 07:41
Во вторник, 11 мая, начальник департамента социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова отчиталась о реализации программы социальных контрактов в регионе. Так, по состоянию на 30 апреля этого года в Белгородской области заключили 1532 соцконтракта, реализовав программу на 70%. Что касается освоения бюджета, то показатель достиг только 46%.
Глава региона Вячеслав Гладков обеспокоен таким медленным освоением выделенного финансирования. Председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова предложила расширить перечень направлений предоставления господдержки, а именно – с помощью ремонта жилья белгородцев в рамках реализации программы соцконтракта. Однако Батанова сообщила, что Министерство труда запрещает такой способ поддержки.
Министерство исключало, потому что были нарушения — люди, которые имеют по две-три машины, трёхэтажные дома, получали дополнительные федеральные деньги. Вячеслав Гладков
Глава региона поручил доработать предложение Павловой, заострив внимание на том, что при реализации таких работ будет осуществляться постоянный контроль со стороны надзорных органов. Отметим, что Белгородская область уже направила заявку на дополнительное финансирование для реализации проекта социального контракта.