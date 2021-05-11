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Posted 11 мая 2021, 13:29

Published 11 мая 2021, 13:29

Modified 20 августа 2024, 04:51

Updated 20 августа 2024, 04:51

В Белгородской области запретили выдачу рукописных рецептов на медикаменты

В Белгородской области запретили выдачу рукописных рецептов на медикаменты

11 мая 2021, 13:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
Соответствующие изменения вступят в силу с 1 июня. Если у пациента нет технических средств для получения услуги, то рецепт ему распечатают в медучреждении.

Во вторник, 11 мая, первый замгубернатора — начальник управления департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников сообщил, что с 1 июня во всех медучреждениях региона запретят выдавать пациентам рукописные рецепты. Так, на смену привычным назначениям, зачастую написанным неразборчивым «врачебным» почерком, придут электронные рецепты.

Благодаря реализации нововведения пациенты будут получать назначения врача себе на смартфон. Мирошников пояснил, что если у кого-то нет технических средств, то рецепт будет выдаваться в распечатанном виде.

Ранее ИА «Бел.Ру» сообщало о том, что Белгородская область — единственный регион России, где во всех больницах внедрено дистанционное продление электронного рецепта.

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#Новости#Белгородская область#Медицина#Эксклюзив#Евгений Мирошников#Электронный рецепт#Медучреждения
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