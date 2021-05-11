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В Белгороде пройдут публичные слушания по рекультивации старой городской свалки

11 мая 2021, 16:30
Фото: ИА "БелРу"
Городская администрация планирует выяснить мнение населения о рекультивации старой свалки в Белгороде. Публичные слушания пройдут в июне. Соответствующий документ опубликован на сайте Белгородского горсовета.

В малом зале администрации Белгорода (пр. Гражданский, 38) 8 июня с 11:00 пройдут публичные слушания, на которых обсудят воздействие на окружающую среду после рекультивации старой свалки в Белгороде. Кадастровый номер участка свалки 31:16:0119002:3.

Помимо очного присутствия, белгородцы смогут принять участие в мероприятии дистанционно, используя ссылку на конференцию.

Согласно документам Белгородского горсовета, в ходе рекультивации старой свалки планируют восстановить продуктивность и хозяйственную ценность земельного участка. Рекультивация позволит предотвратить негативное воздействие на окружающую среду за счёт сокращения выбросов загрязняющих веществ в воздух, миграции веществ в подземные и поверхностные воды, а также загрязнения почвы отходами производства и потребления.

Чтобы этого достичь, планируется устранить последствия загрязнения почвы, восстановить плодородный слой и создать защитные лесные насаждения, что вернёт территорию в окружающую экосистему.

С проектной документацией, техническим заданием и предварительным вариантом материалов можно ознакомиться на сайте мэрии в подразделе «Экологическая безопасность и природопользование» или в управлении административно-технической инспекции департамента по развитию городских территорий администрации Белгорода.

Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний принимаются только в письменном виде до 7 июня по адресу электронной почты отдела экологии и охраны окружающей среды департамента по развитию городских территорий администрации города Белгорода: [email protected], ежедневно, с пометкой «Рекультивация старой городской свалки».

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