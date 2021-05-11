В Белгороде пройдут публичные слушания по рекультивации старой городской свалки

Согласно документам Белгородского горсовета, в ходе рекультивации старой свалки планируют восстановить продуктивность и хозяйственную ценность земельного участка. Рекультивация позволит предотвратить негативное воздействие на окружающую среду за счёт сокращения выбросов загрязняющих веществ в воздух, миграции веществ в подземные и поверхностные воды, а также загрязнения почвы отходами производства и потребления.