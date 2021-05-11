В Белгороде появился мемориал в память о погибших в гимназии в Казани

Выражаю самые глубокие соболезнования родственникам погибших и всем жителям Республики Татарстан в связи с трагедией, которая произошла в школе в Казани. Мы, белгородцы, воспринимаем её как собственную. Безжалостный расстрел ни в чём не повинных, беззащитных детей не поддаётся никакому объяснению. Чудовищное преступление должно быть наказано по всей строгости закона!Вячеслав Гладков