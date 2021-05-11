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В Белгороде появился мемориал в память о погибших в гимназии в Казани

11 мая 2021, 14:29
Фото: правительство Белгородской области
Организовали его у памятника первой учительнице на Народном бульваре, сообщил на своих страницах в соцсетях Вячеслав Гладков. Врио губернатора выразил соболезнования и отметил, что эту трагедию белгородцы воспринимают как собственную.

Жители Белгорода в память о жертвах стрельбы в казанской гимназии могут возложить цветы и зажечь свечи у временного мемориала. Его организовали возле памятника первой учительнице на Народном бульваре, сообщил врио губернатора.

Фото: правительство Белгородской области

Кроме этого, Вячеслав Гладков опубликовал пост с соболезнованиями на своих страницах в соцсетях.

Выражаю самые глубокие соболезнования родственникам погибших и всем жителям Республики Татарстан в связи с трагедией, которая произошла в школе в Казани. Мы, белгородцы, воспринимаем её как собственную. Безжалостный расстрел ни в чём не повинных, беззащитных детей не поддаётся никакому объяснению. Чудовищное преступление должно быть наказано по всей строгости закона!Вячеслав Гладков

Напомним, что ранее со словами соболезнования выступили региональное правительство, главы муниципалитетов.

Как заявила руководитель департамента образования Елена Тишина, в учебных учреждениях Белгородской области должны проверить контрольно-пропускной режим, охрану, системы видеонаблюдения, оповещения и тревожной кнопки, проанализировать «морально-психологический климат» в коллективах.

Трагедия в гимназии № 175 в Казани произошла утром 11 мая. В здании открыл стрельбу 19-летний бывший ученик. Погибли девять человек: семь восьмиклассников, учительница и сотрудница учебного учреждения.

Пострадали как минимум 20 человек. По информации ТАСС, в больнице с травмами находятся 18 детей, шестеро из них — в реанимации.

Открывшего огонь молодого человека задержали. Возбуждено уголовное дело.

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