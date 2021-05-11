Не с первой попытки: управление физкультуры и спорта отчиталось о своей работе

Posted 11 мая 2021, 13:14
Published 11 мая 2021, 13:14
Modified 1 декабря, 08:10
Updated 1 декабря, 08:10
Начальник управления физкультуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова спустя долгое время смогла отчитаться о работе ведомства. Так, в течение почти месяца чиновница пыталась рассказать о деятельности управления за 2020 год и доложить о перспективах развития.
Причинами такой задержки стали многие факторы — в какие-то дни не хватило времени на заседании, а в конце апреля, когда «тайминг» рассчитали чётко, доклад сорвался из-за отсутствия сопровождающей презентации. Тогда вину за содеянное наложили на службу протокола. Глава региона Вячеслав Гладков назвал работу подчинённых руководителя администрации губернатора Белгородской области Алексея Семенихина «бардаком», а организацию заседания — «позором».
Выслушали Наталью Жигалову во вторник, 11 мая, во время еженедельного оперативного совещания регионального правительства. В ходе доклада чиновница сообщила о работе ведомства, нехватке денег и подготовке к реализации проекта «Дворовый тренер». На доклад и обсуждения ушло чуть более 15 минут.
Доклад наконец-то состоялся. Не прошло и полтора месяца. Вячеслав Гладков
Что касается бурных точек обсуждения доклада, то они коснулись финансирования. Так, по словам Жигаловой, норма расходов на питание спортсменов во время тренировочных мероприятий и в соревновательный период не индексировали с 2013 года — на одного спортсмена в области выделяется 400 рублей в сутки, когда в других регионах ЦФО — 800 рублей в сутки.
Также власти обсудили вопросы денежного поощрения талантливых спортсменов. Такие «премии» не выплачивают юным дарованиям спорта в регионе с 2016 года. По оценке Жигаловой, именно по этой причине в Белгородской области началась «спортивная миграция».