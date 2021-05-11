Не с первой попытки: управление физкультуры и спорта отчиталось о своей работе

Что касается бурных точек обсуждения доклада, то они коснулись финансирования. Так, по словам Жигаловой, норма расходов на питание спортсменов во время тренировочных мероприятий и в соревновательный период не индексировали с 2013 года — на одного спортсмена в области выделяется 400 рублей в сутки, когда в других регионах ЦФО — 800 рублей в сутки.