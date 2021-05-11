Глава Хабаровского края взял ситуацию с паводком на контроль

Как сообщает transsibinfo.com, поселок Маго является одним из населенных пунктов в Николаевском районе, которые пострадали от стихии. Здесь вода в некоторых домах поднялась выше пола. Местная администрация подготовила для тех, кто пострадал от наводнения, временный пункт размещения. Но жители не желают покидать затопленные дома или предпочитают жить в это время у родственников.