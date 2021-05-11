Глава Хабаровского края взял ситуацию с паводком на контроль

Как сообщает transsibinfo.com, поселок Маго является одним из населенных пунктов в Николаевском районе, которые пострадали от стихии. Здесь вода в некоторых домах поднялась выше пола. Местная администрация подготовила для тех, кто пострадал от наводнения, временный пункт размещения. Но жители не желают покидать затопленные дома или предпочитают жить в это время у родственников.
Сейчас на затопленных участках работают спасатели. По мнению местных жителей, в этом году весеннее половодье оказалось сильнее, чем восемь лет назад. Тогда в регионе тоже было крупное наводнение.
По информации сотрудников МЧС, на Амуре все еще идет процесс вскрытия льда. В ближайшие два дня лед должен сойти у Николаевска-на-Амуре. Следствием этого станет подъем воды примерно на метр до отметки 330-380 сантиметров. А опасный уровень - 350 сантиметров.
Заместитель начальника ГУ МЧС РФ по региону Виталий Дарчия подчеркнул, что после этого вода резко пойдет на спад и уйдет с затопленных территорий. “Серьезных подтоплений после выхода ледохода в лиман не будет”, - говорит он.
О ситуации с наводнением говорили и на совещании в правительстве региона. 12 мая глава региона Михаил Дегтярев планирует вылететь на место, чтобы поговорить с пострадавшими от стихии. Также он намерен проконтролировать, как работают спасатели, на месте оценить ситуацию и то, как работают пункты временного содержания.
“С людьми поговорим, потому что дистанционно такие вопросы решать невозможно”, - объяснил он.
Режим чрезвычайной ситуации в Николаевском районе даст возможность помочь людям, потерявшим жилье. Они в упрощенной форме получат финансовую помощь для устранения последствий разгула стихии.