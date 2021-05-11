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Гладков уволил начальника управления капстроительства Белгородской области

11 мая 2021, 06:47
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
По мнению главы региона, работа Борзасекова неудовлетворительна, а в некоторых случаях и вредоносна. До конца недели администрация губернатора внесёт предложения по освободившейся должности.

Во вторник, 11 мая, во время еженедельного оперативного совещания регионального правительства врио губернатора Вячеслав Гладков попросил отправить в отставку начальника регионального управления капитального строительства Александра Борзасекова.

Работу управления капитального строительства Белгородской области и его руководителя Александра Борзасекова считаю неудовлетворительной, а в некоторых случаях даже вредоносной. Вячеслав Гладков

Как сообщил глава региона у себя в Telegram-канале, в связи с решением об отставке Борзасекова контрольно-счётная палата и контрольное управление администрации губернатора области проведут проверку в УКСе. Все выявленные нарушения отработают совместно с правоохранительными органами.

Гладков поручил администрации губернатора до конца недели внести предложения по кандидату на должность начальника управления капитального строительства Белгородской области.

Отметим, помимо Борзасекова, Гладков попросил отправить в отставку и руководителя дирекции Юго-Западного района Александра Славкина. По мнению главы региона, работать с нынешним начальником невозможно. Также сегодня будет уволена начальник комиссии по государственному регулированию цен и тарифов Елена Ковальчук.

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