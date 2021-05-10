В день открытия спортивной арены в Белгороде увеличат количество автобусов на Харгору

Posted 10 мая 2021, 09:12
Published 10 мая 2021, 09:12
Modified 20 августа 2024, 05:03
Updated 20 августа 2024, 05:03
14 мая, в день открытия «Белгород Арены», в областном центре увеличат количество автобусов и сократят интервалы движения на магистральных маршрутах, которые ведут к новому спортивному объекту. Соответствующее поручение дал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
Доехать до «Белгород Арены» можно на автобусах, которые следуют от железнодорожного вокзала — № 2, 13, 13-К, 31 и 41, а также на общественном транспорте, который стартует от аэропорта — № 15, 17, 111-С, 111-У, 127, 145 и 238, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Что касается открытия «Белгород Арены», областные власти заявили, что спортивный объект полностью готов к открытию. Так, 14 мая, там пройдёт торжественная церемония награждения «Возвращение в жизнь», которую будет вести известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Как ранее сообщалось, 18 спортсменов паралимпийцев, тренеров сборных команд России и организаторов спорта наградят нагрудными знаками весом 2,2 грамма золота, которые изготовили белгородские ювелиры.