В день открытия спортивной арены в Белгороде увеличат количество автобусов на Харгору

Доехать до «Белгород Арены» можно на автобусах, которые следуют от железнодорожного вокзала — № 2, 13, 13-К, 31 и 41, а также на общественном транспорте, который стартует от аэропорта — № 15, 17, 111-С, 111-У, 127, 145 и 238, сообщает пресс-служба регионального правительства.