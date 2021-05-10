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Обвели вокруг лапы: мошенники воруют деньги у россиян с помощью котят и щенят

10 мая 2021, 13:56
Фото: pixabay.com
Продавцы публикуют милые фото котят или щенков, которые не соответствуют действительности, и просят потенциального покупателя внести залог за питомца. Когда покупатель замечает «несостыковку» с фото и отказывается от животного, деньги ему не возвращают, сообщает «Российская газета».

В этот раз на удочку мошенников попались любители домашних животных. Схема нового «развода» предельно ясна: на популярных сайтах по продаже питомцев продавцы публикуют умилительные фотографии котят и щенят, а после требуют с покупателя залог. Когда влюблённые в фотографию россияне приезжают за питомцем, то оказываются сильно разочарованы — животные значительно взрослее, чем указано в объявлении.

Когда покупатели просят вернуть им залог, продавцы соглашаются только при условии, что горе-покупатели получат обратно свои деньги только после продажи питомца.

По мнению адвоката Виталия Ревзина, в такой ситуации необходимо связаться с сайтом, где разместили подобное объявление, чтобы продавца заблокировали. После этого покупатели должны составить претензию для возврата денег и, если продавец её проигнорировал, то обратиться в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщает издание «Новые известия», факт перевода денег на карту продавцу или переписка с ним — весомые доказательства преступления.

Не исключено, что уже после подачи заявления в полицию продавец поспешит вернуть деньги, так как сумма задатка обычно небольшая и мало кто из разумных людей захочет сталкиваться с проблемами с полицией или с судебным разбирательством из-за 13-15 или 20 тысяч рублей. Собственно, подобное мошенничество как раз и рассчитано на тех, кто решит сэкономить собственные силы и время и откажется от дальнейшего разбирательства с мошенником. Ревзин

Также адвокат заявил «Российской газете», что если заручиться поддержкой юристов, то закон будет на стороне покупателя. Деньги он получит с процентами за их использование и с компенсацией понесённых расходов.

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