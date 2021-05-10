Обвели вокруг лапы: мошенники воруют деньги у россиян с помощью котят и щенят

Не исключено, что уже после подачи заявления в полицию продавец поспешит вернуть деньги, так как сумма задатка обычно небольшая и мало кто из разумных людей захочет сталкиваться с проблемами с полицией или с судебным разбирательством из-за 13-15 или 20 тысяч рублей. Собственно, подобное мошенничество как раз и рассчитано на тех, кто решит сэкономить собственные силы и время и откажется от дальнейшего разбирательства с мошенником. Ревзин