Горячую воду в Белгороде не отключат, число автобусов увеличат: итоги 10 мая

Плохая погода не позволила отключить горячую воду
Многим жителям Белгорода и Губкина с 11 мая предстояло «купаться» только в тёплой воде, нагретой в чайнике. Отключение горячей воды планировалось в ходе проведения гидравлических испытаний и ремонта теплосетей. Однако графики пришлось скорректировать.
Как заявили в Белгородском филиале «Квадры», сроки отключения воды перенесли из-за плохой погоды. Так, благодаря непогоде жители Белгорода и Губкина ещё смогут понежиться в тёплой ванной, однако воду всё же отключат. Новую дату «лишения» горячей воды «Квадра» скоро сообщит.
«Белгород Арена» готова к открытию
Новый спортивный многофункциональный объект в Белгороде полностью готов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сейчас в «Белгород Арене» проводят тестирование медиаоборудования.
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, спортивный объект нужно открыть «достойно». «Белгород Арена» распахнёт свои двери 14 мая. Там пройдёт торжественная церемония награждения премией Паралимпийского комитета «Возвращение в жизнь», которую проведёт известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
14 мая число автобусов на Харгору увеличат
Соответствующее поручение дал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Это связано с тем, что в 14 мая в Белгороде откроют новую спортивную арену.
Так, изменения коснутся 12 маршрутов: от железнодорожного вокзала — № 2, 13, 13-К, 31 и 41, а также на общественном транспорте, который стартует от аэропорта — № 15, 17, 111-С, 111-У, 127, 145 и 238.