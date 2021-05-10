Горячую воду в Белгороде не отключат, число автобусов увеличат: итоги 10 мая

Как заявили в Белгородском филиале «Квадры», сроки отключения воды перенесли из-за плохой погоды. Так, благодаря непогоде жители Белгорода и Губкина ещё смогут понежиться в тёплой ванной, однако воду всё же отключат. Новую дату «лишения» горячей воды «Квадра» скоро сообщит.