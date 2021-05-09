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В Старом Осколе нашли мужчину, сорвавшего флаг с символикой Дня Победы

9 мая 2021, 14:51
Фото: УМВД России по Белгородской области
В белгородских пабликах в соцсетях 8 мая распространилось видео, на котором со здания медучреждения неизвестный срывает флаг и уходит с ним. Полицейские нашли героя записи: правоохранителям он объяснил, что был пьян и не хотел никого оскорбить, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Старом Осколе на здание медучреждения повесили флаг с символикой Дня Победы. Однако ночью неизвестный сорвал его с фасада, что запечатлела камера видеонаблюдения. Представители медучреждения обратились в полицию, а видео попало в Сеть.

9 мая в региональном УМВД сообщили, что сотрудники ведомства нашли героя записи — 30-летнего оскольчанина. По предварительным данным, в тот вечер он, будучи нетрезвым, гулял с друзьями, а заметив флаг, решил снять его и прогуляться с ним по городу.

Мужчина добавил, что оскорбить этим поступком никого не хотел и что раскаивается. Флаг он вернул и извинился перед представителями медучреждения.

Полицейские составили административный материал за мелкое хищение по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ. Наказание по этой статье — штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества (но не менее одной тысячи рублей), или до 15 суток ареста, или до 50 часов обязательных работ.

Административный материал направили в суд.

Напомним, что в 2020 году похожая история случилась в Белгородском районе. Там нетрезвый мужчина в мае сорвал и унёс десятиметровый баннер с надписью «С праздником!», а после ушёл с «добычей» в гости к знакомому. За кражу против него возбудили уголовное дело.

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