В Старом Осколе нашли мужчину, сорвавшего флаг с символикой Дня Победы

Напомним, что в 2020 году похожая история случилась в Белгородском районе. Там нетрезвый мужчина в мае сорвал и унёс десятиметровый баннер с надписью «С праздником!», а после ушёл с «добычей» в гости к знакомому. За кражу против него возбудили уголовное дело.