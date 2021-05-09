Как пройдёт День Победы в Белгороде

Что касается традиционного шествия «Бессмертного полка», его перенесли в онлайн. Подать заявку на участие можно до полудня 9 мая — в мини-приложениях во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также на сайте «Банк Памяти». Для этого нужно поделиться информацией о герое и прикрепить два фото — своё и того, чью память хотите увековечить.