Как пройдёт День Победы в Белгороде

День Победы в Белгороде начнётся с «Волны памяти» на Соборной площади в 08:00. По традиции первые лица региона оставят цветы у мемориального комплекса «Скорбящая мать» и почтят память погибших минутой молчания.
В 10:00 на Соборной площади ожидаются парад войск Белгородского гарнизона и плац-концерт. В торжественном марше пройдут военнослужащие, студенты военных кафедр, юнармейцы.
Посмотреть парад белгородцы смогут из дома. Трансляцию проведут «Мир Белогорья» и «Белгород 24», а также на официальной странице мэрии во «ВКонтакте».
В то же время на 30 площадках областного центра пройдут праздничные концерты.
С 18:00 до 19:00 в небе над Белгородом должно появиться Знамя Победы, а точнее его копия, увеличенная почти в 11 раз. Сам запуск пройдёт за городом и будет зависеть от ветра. Знамя Победы прикрепят к флагманскому гербовому аэростату.
Закончится праздник в Белгороде салютом, который запустят с четырёх площадок: с Соборной площади, Южного парка (возле «Космоса» на улице Королёва), у Дома офицеров на Куйбышева и Центра досуга на Крейде.
Что касается традиционного шествия «Бессмертного полка», его перенесли в онлайн. Подать заявку на участие можно до полудня 9 мая — в мини-приложениях во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также на сайте «Банк Памяти». Для этого нужно поделиться информацией о герое и прикрепить два фото — своё и того, чью память хотите увековечить.
Онлайн-трансляция «Бессмертного полка» начнётся в 15:00. Участникам должно прийти оповещение, когда имя родственника появится на экране.
Помимо этого, по всей стране 9 мая пройдёт акция «Свет Победы». Ровно в 21:50 — перед праздничным салютом — желающие могут включить фонарик или вспышку на смартфоне. Видео (при желании с поздравлениями) рекомендуют публиковать в соцсетях с хештегом #СветПобеды. Участвовать в акции можно из дома: для этого следует выключить свет и подойти с включённым фонариком к окну.
Помимо этого, в Белгороде продолжится акция «Окна Победы», а на местном ТВ проведут «Марафон Победы» с песнями военных лет, поздравлениями и видеоисториями о героях Великой Отечественной войны.
Напомним, что из-за праздника в областном центре до окончания мероприятий ограничена стоянка и остановка транспорта и запрещено движение в центре города. Дороги перед фейерверком перекроют ещё на четырёх площадках.