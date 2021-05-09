Для ветерана в Белгороде провели персональный парад в честь Дня Победы

В России продолжается акция «Парад у дома ветерана». К ней присоединился и Белгород: местные росгвардейцы поздравили с Днём Победы полковника в отставке, ветерана войны, труда и боевых действий, обладателя ордена Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу» и «За оборону Ленинграда» Николая Зинченко.
Праздник для пожилого белгородца провели на базе ОМОНа Росгвардии. Ветеран посетил белгородские спецподразделения ведомства, пообщался с сотрудниками.
Перед Николаем Зинченко торжественным маршем прошёл парадный расчёт ОМОНа, для него с концертом выступили кадеты школы № 37 и отряд мобильного особого назначения. Ветерану показали современные образцы экипировки, вооружения и техники, а после передали подарки.
Николай Зинченко в ответ оставил благодарность в «Книге пожеланий ОМОНа».
Всего в Центральном федеральном округе росгвардейцы планировали провести персональные парады для 59 ветеранов Великой Отечественной войны.
Напомним, что в 2020 году таким же образом в Белгороде поздравили ветерана, обладателя ордена Отечественной войны I степени, медалей «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы» Александра Захарова.