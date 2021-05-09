Для ветерана в Белгороде провели персональный парад в честь Дня Победы

В России продолжается акция «Парад у дома ветерана». К ней присоединился и Белгород: местные росгвардейцы поздравили с Днём Победы полковника в отставке, ветерана войны, труда и боевых действий, обладателя ордена Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу» и «За оборону Ленинграда» Николая Зинченко.