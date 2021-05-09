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Для ветерана в Белгороде провели персональный парад в честь Дня Победы

9 мая 2021, 11:09
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Белгородской области
С 76-й годовщиной Победы росгвардейцы поздравили Николая Зинченко. Перед ним торжественным маршем прошёл парадный расчёт, выступили кадеты. Всего в Центральном федеральном округе персональные парады должны провести для 59 ветеранов, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В России продолжается акция «Парад у дома ветерана». К ней присоединился и Белгород: местные росгвардейцы поздравили с Днём Победы полковника в отставке, ветерана войны, труда и боевых действий, обладателя ордена Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу» и «За оборону Ленинграда» Николая Зинченко.

Праздник для пожилого белгородца провели на базе ОМОНа Росгвардии. Ветеран посетил белгородские спецподразделения ведомства, пообщался с сотрудниками.

Перед Николаем Зинченко торжественным маршем прошёл парадный расчёт ОМОНа, для него с концертом выступили кадеты школы № 37 и отряд мобильного особого назначения. Ветерану показали современные образцы экипировки, вооружения и техники, а после передали подарки.

Николай Зинченко в ответ оставил благодарность в «Книге пожеланий ОМОНа».

Всего в Центральном федеральном округе росгвардейцы планировали провести персональные парады для 59 ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, что в 2020 году таким же образом в Белгороде поздравили ветерана, обладателя ордена Отечественной войны I степени, медалей «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы» Александра Захарова.

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