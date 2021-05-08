Россияне назвали профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами

Всего в опросе приняли участие более 5 тысяч человек. Большинство респондентов (79%) считают, что в России чересчур высокую зарплату получают чиновники. Ещё 38% опрошенных отметили, что большие заработки у работников в сфере топ-менеджмента, а 29% россиян указали, что неоправданно высокие зарплаты у риелторов, а 25% — у финансистов.