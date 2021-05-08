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Россияне назвали профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами

8 мая 2021, 11:50
Фото: pixabay.com
Большинство жителей страны считают, что очень много получают чиновники. Также, по мнению людей, неоправданно высокие зарплаты у риелторов, сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Всего в опросе приняли участие более 5 тысяч человек. Большинство респондентов (79%) считают, что в России чересчур высокую зарплату получают чиновники. Ещё 38% опрошенных отметили, что большие заработки у работников в сфере топ-менеджмента, а 29% россиян указали, что неоправданно высокие зарплаты у риелторов, а 25% — у финансистов.

По мнению каждого пятого жителя страны очень много получают юристы (22%), менеджеры по продажам (21%) и IT-специалисты (21%).

Немного меньше 20% опрошенных отметили, что слишком огромные зарплаты у маркетологов (17%) и дизайнеров (11%). А менее 10% жителей России высказали мнение, что слишком высокие зарплаты у бухгалтеров (5%), врачей (4%), инженеров (1%) и преподавателей (1%).

Россияне считают, что чиновники должны зарабатывать около 88,9 тысячи рублей в месяц, топ-менеджеры — 103,2 тысячи, а риелторы — 76,6 тысячи рублей. Финансисты, по мнению опрошенных, заслуживают зарплату в размере 102,3 тысячи, юристы — 95,9 тысячи, а менеджеры по продажам — 91,2 тысячи рублей.

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#Новости#Ит#Опрос#Зарпалата#Риелторы#Чиновники#Общество
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