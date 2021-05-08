Белгородские энергетики обеспечили освещение стелы погибшим воинам

Для освещения стелы энергетики проложили кабельную линию, смонтировали шкаф управления наружным освещением по периметру площадки, а также у пешеходного перехода, ведущего к памятному месту, установили светодиодные прожекторы.
Стела установлена в 1980 году в память о воинах, погибших при освобождении Борисовки от фашистских захватчиков. Она символизирует изображение четырёх штыков, стремящихся ввысь, связанных внизу пятиконечной звездой. Одна из надписей на лучах звезды стелы гласит: «Жителям улицы Рудого, павшим смертью храбрых посвящается».
Здесь же перечислены 46 фамилий местных жителей, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны. Улица, на которой установлен памятник, названа в честь уроженца Борисовки, Героя Советского Союза Анатолия Михайловича Рудого, совершившего героический подвиг при форсировании Днепра.
Белгородские энергетики продолжат принимать участие в благоустройстве мемориалов, расположенных в деревнях и населённых пунктах региона.
«Это наш долг перед предками и то малое, что мы можем сделать для увековечивания памяти великого подвига целого поколения советских людей», — подчеркнул заместитель генерального директора — директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов.