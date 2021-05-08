Белгородские энергетики обеспечили освещение стелы погибшим воинам

Стела установлена в 1980 году в память о воинах, погибших при освобождении Борисовки от фашистских захватчиков. Она символизирует изображение четырёх штыков, стремящихся ввысь, связанных внизу пятиконечной звездой. Одна из надписей на лучах звезды стелы гласит: «Жителям улицы Рудого, павшим смертью храбрых посвящается».