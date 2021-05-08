Анонс Дня Победы и охота за брошенными авто: чем запомнилась неделя в Белгороде

Пожалуй, не лучшие новости для владельцев авто, но знать их вам стоит во избежание казусов. Начнём с камер. Так, администрация Белгорода взялась за обеспечение камерами платных парковок. Делается это, как вы понимаете, для фото- и видео фиксации – кто заплатил за стоянку, а кто не заплатил. Пока что мэрия находится в поиске компании, которая поставила бы нужную технику. На оборудование готовы выделить 48,7 млн рублей из городского бюджета.
Без постоянных камер видеонаблюдения в Белгороде всё равно умудряются штрафовать жителей за парковку. За три дня майских праздников 223 владельца автомобилей оштрафовали за парковку на газоне. К слову, с 1 по 10 мая парковки – бесплатные. Но всё равно некоторым, видимо, приятнее ставить любимую «ласточку» на газоне. Шины просятся на травку – весна. Если ваши шины тоже просятся на травку, то приструните их. Сейчас есть специальная программа, которую можно установить на планшет и зафиксировать нарушителя – штраф прилетит моментально.
И это ещё не все антиавтомобильные новости. В областном центре нашли 11 мест с брошенными машинами. В Белгороде регулярно находят брошенные автомобили, о чём сообщает администрация города. С начала этого года уже нашли более ста авто-брошенок. А 6 мая сообщили ещё об 11 новых. Брошенными оказались не только отечественные машины, но и иномарки. Адреса можно посмотреть здесь.
Переходим к громким новостям. 1 мая вечером в городе Бирюч Белгородской области 20-летний местный житель пытался с собой покончить. Об этом сообщил полицейским мужчина, который жил на соседней улице с молодым человеком. Сотрудникам полиции удалось спасти белгородца – его доставили в больницу.
А вот в воинской части молодого человека спасти не удалось. 3 мая утром в селе Солоти Валуйского горокруга обнаружили мёртвым военнослужащего. Ему был 21 год.
Также на этой неделе в гостинице «Винсент», которая находится в центре Белгорода, нашли тело мужчины. В органах работают над версиями случившегося.
В Старом Осколе произошёл ещё более страшный случай, уже убийство. Местный житель убил своего знакомого – прямо в квартире. 35-летний подозреваемый нанёс своему 35-летнему приятелю топором удары по голове и шее. А после, чтобы замести следы своего преступления, отсёк ему голову, части рук и утопил это в водоёме.
Поздравить ветеранов с их праздником – Днём Победы в Великой Отечественной войне можно теперь с помощью специального кол-центра. Начнёт свою работу он накануне праздничного дня. Молодёжное объединение «Волонтёры Победы» планируют поздравить по телефону около 10 тысяч белгородцев-ветеранов.
А в преддверии праздника в самом Белгороде проходит онлайн-флешмоб «Окна Победы». Жителям города предлагают украсить окна в честь 9 Мая и поделиться этим в социальных сетях.
9 мая на улицах Белгорода можно будет насладиться салютом сразу в четырёх точках. Сделали это для того, чтобы не собирать жителей всего города в одном месте. Так, посмотреть салют в 22:00 белгородцы смогут с Соборной площади, из Южного парка, около Дома офицеров и Центра досуга.
На набережной реки Тихая сосна в Алексеевке в этот день появятся интерактивные площадки «Медсанчасть» и «Солдатский привал». Такой бесплатный военный интерактив устроили белгородцам. Посетить их смогут все желающие, в том числе – дети.