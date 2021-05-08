Анонс Дня Победы и охота за брошенными авто: чем запомнилась неделя в Белгороде

Пожалуй, не лучшие новости для владельцев авто, но знать их вам стоит во избежание казусов. Начнём с камер. Так, администрация Белгорода взялась за обеспечение камерами платных парковок. Делается это, как вы понимаете, для фото- и видео фиксации – кто заплатил за стоянку, а кто не заплатил. Пока что мэрия находится в поиске компании, которая поставила бы нужную технику. На оборудование готовы выделить 48,7 млн рублей из городского бюджета.