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Анонс Дня Победы и охота за брошенными авто: чем запомнилась неделя в Белгороде

8 мая 2021, 06:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Неделя была короткая, для многих – нерабочая. И впереди ещё три праздничных дня в честь 9 Мая. Мы подготовили для вас итоги, в которых расскажем о главных событиях уходящей недели.

Антиавтомобильные истории

Пожалуй, не лучшие новости для владельцев авто, но знать их вам стоит во избежание казусов. Начнём с камер. Так, администрация Белгорода взялась за обеспечение камерами платных парковок. Делается это, как вы понимаете, для фото- и видео фиксации – кто заплатил за стоянку, а кто не заплатил. Пока что мэрия находится в поиске компании, которая поставила бы нужную технику. На оборудование готовы выделить 48,7 млн рублей из городского бюджета.

Без постоянных камер видеонаблюдения в Белгороде всё равно умудряются штрафовать жителей за парковку. За три дня майских праздников 223 владельца автомобилей оштрафовали за парковку на газоне. К слову, с 1 по 10 мая парковки – бесплатные. Но всё равно некоторым, видимо, приятнее ставить любимую «ласточку» на газоне. Шины просятся на травку – весна. Если ваши шины тоже просятся на травку, то приструните их. Сейчас есть специальная программа, которую можно установить на планшет и зафиксировать нарушителя – штраф прилетит моментально.

И это ещё не все антиавтомобильные новости. В областном центре нашли 11 мест с брошенными машинами. В Белгороде регулярно находят брошенные автомобили, о чём сообщает администрация города. С начала этого года уже нашли более ста авто-брошенок. А 6 мая сообщили ещё об 11 новых. Брошенными оказались не только отечественные машины, но и иномарки. Адреса можно посмотреть здесь.

В Белгороде нашли 11 мест с брошенными автомобилями
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Громкие происшествия недели

Переходим к громким новостям. 1 мая вечером в городе Бирюч Белгородской области 20-летний местный житель пытался с собой покончить. Об этом сообщил полицейским мужчина, который жил на соседней улице с молодым человеком. Сотрудникам полиции удалось спасти белгородца – его доставили в больницу.

А вот в воинской части молодого человека спасти не удалось. 3 мая утром в селе Солоти Валуйского горокруга обнаружили мёртвым военнослужащего. Ему был 21 год.

Также на этой неделе в гостинице «Винсент», которая находится в центре Белгорода, нашли тело мужчины. В органах работают над версиями случившегося.

В Старом Осколе произошёл ещё более страшный случай, уже убийство. Местный житель убил своего знакомого – прямо в квартире. 35-летний подозреваемый нанёс своему 35-летнему приятелю топором удары по голове и шее. А после, чтобы замести следы своего преступления, отсёк ему голову, части рук и утопил это в водоёме.

В Старом Осколе убийца разрубил и утопил тело, пытаясь замести следы
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Как отметим День Победы?

Поздравить ветеранов с их праздником – Днём Победы в Великой Отечественной войне можно теперь с помощью специального кол-центра. Начнёт свою работу он накануне праздничного дня. Молодёжное объединение «Волонтёры Победы» планируют поздравить по телефону около 10 тысяч белгородцев-ветеранов.

А в преддверии праздника в самом Белгороде проходит онлайн-флешмоб «Окна Победы». Жителям города предлагают украсить окна в честь 9 Мая и поделиться этим в социальных сетях.

9 мая на улицах Белгорода можно будет насладиться салютом сразу в четырёх точках. Сделали это для того, чтобы не собирать жителей всего города в одном месте. Так, посмотреть салют в 22:00 белгородцы смогут с Соборной площади, из Южного парка, около Дома офицеров и Центра досуга.

На набережной реки Тихая сосна в Алексеевке в этот день появятся интерактивные площадки «Медсанчасть» и «Солдатский привал». Такой бесплатный военный интерактив устроили белгородцам. Посетить их смогут все желающие, в том числе – дети.

В День Победы в Белгороде запустят салюты с четырёх площадок
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