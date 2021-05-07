Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Зрителям этапа Кубка мира по гребле будет доступна зона отдыха с шезлонгами

7 мая 2021, 15:02
Фото: pxhere.com
Банк «Открытие», являющийся генеральным партнером этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, подготовил для гостей мероприятия интерактивное развлечение. Этап соревнования проведут в Барнауле 20–23 мая.

Для гостей и участников будет организована зона шопинга, где можно будет приобрести экологически чистые товары, произведенные местными предпринимателями, пишет muksun.fm.

Банк «Открытие» также установит шатер-пирамиду, где можно будет поучаствовать всей семьей в интерактивной нон-стоп-игре River Rush. Игроки проверят свои навыки управления лодкой, справляясь с препятствиями горной реки. Набравший набольшее количество баллов выиграет соревнование. После соревнования участников ждет зона отдыха на берегу канала.

Для посетителей VIP-зоны банк «Открытие» приготовит специальное фирменное мороженое.

В этом году на Кубке ожидают более 400 спортсменов из 50 государств. Посетить состязание планируют около 20 000 зрителей. Регистрация на мероприятие продлится до 11 мая. Участники соревнования будут бороться за шесть олимпийских лицензий и 38 комплектов наград.

#Новости#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18