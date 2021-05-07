Зрителям этапа Кубка мира по гребле будет доступна зона отдыха с шезлонгами

Для гостей и участников будет организована зона шопинга, где можно будет приобрести экологически чистые товары, произведенные местными предпринимателями, пишет muksun.fm.
Банк «Открытие» также установит шатер-пирамиду, где можно будет поучаствовать всей семьей в интерактивной нон-стоп-игре River Rush. Игроки проверят свои навыки управления лодкой, справляясь с препятствиями горной реки. Набравший набольшее количество баллов выиграет соревнование. После соревнования участников ждет зона отдыха на берегу канала.
Для посетителей VIP-зоны банк «Открытие» приготовит специальное фирменное мороженое.
В этом году на Кубке ожидают более 400 спортсменов из 50 государств. Посетить состязание планируют около 20 000 зрителей. Регистрация на мероприятие продлится до 11 мая. Участники соревнования будут бороться за шесть олимпийских лицензий и 38 комплектов наград.