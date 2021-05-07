Зрителям этапа Кубка мира по гребле будет доступна зона отдыха с шезлонгами

В этом году на Кубке ожидают более 400 спортсменов из 50 государств. Посетить состязание планируют около 20 000 зрителей. Регистрация на мероприятие продлится до 11 мая. Участники соревнования будут бороться за шесть олимпийских лицензий и 38 комплектов наград.