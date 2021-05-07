В Майском под Белгородом обнаружили второй очаг бешенства

Очаг бешенства обнаружили в посёлке Майский на улице Штанько 13. Для предотвращения распространения бешенства и ликвидации очага опасной болезни здесь на 60 дней установлен карантин.
Запрещается посещение очага бешенства посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, а также охота на диких животных и проведение ярмарок.
Напомним, это уже четвёртый очаг бешенства животных, установленный под Белгородом с начала апреля. Ранее больных животных находили на улице Грушевой в Стрелецком, на улице Солнечной, 28 в Комсомольском и на улице Дорожной в посёлке Майском.