Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Майском под Белгородом обнаружили второй очаг бешенства

7 мая 2021, 12:37
Фото: https://pixabay.com/ru/
На территории Майского сельского поселения в Белгородском районе ввели карантин. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Очаг бешенства обнаружили в посёлке Майский на улице Штанько 13. Для предотвращения распространения бешенства и ликвидации очага опасной болезни здесь на 60 дней установлен карантин.

Запрещается посещение очага бешенства посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, а также охота на диких животных и проведение ярмарок.

Напомним, это уже четвёртый очаг бешенства животных, установленный под Белгородом с начала апреля. Ранее больных животных находили на улице Грушевой в Стрелецком, на улице Солнечной, 28 в Комсомольском и на улице Дорожной в посёлке Майском.

Под Белгородом выявили ещё один очаг бешенства животных
Узнать подробнее

Материалы по теме
Под Белгородом обнаружили очаг бешенства животныхПод Белгородом установили ещё один очаг бешенства животныхПод Белгородом выявили ещё один очаг бешенства животных
#Новости#Бешенство#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18