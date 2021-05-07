В Белгородской области сотрудник ГИБДД выдал нестандартный номер авто за взятку

По данным ведомства, в июле 2020 года в Волоконовском районе подозреваемый получил взятку за регистрацию и выдачу госномеров на машину местной жительницы, которые не отвечали требованиям технической эксплуатации транспортных средств.
По данному факту в отношении бывшего сотрудника регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД ОМВД России по Волоконовскому району было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».
Причастность экс-полицейского к получению взятки установлена сотрудниками ФСБ и подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области.
Сейчас ведётся следствие, устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.