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В Белгородской области сотрудник ГИБДД выдал нестандартный номер авто за взятку

7 мая 2021, 10:05
Фото: ИА «Бел.Ру»
После этого сотрудника ГИБДД уволили из полиции по отрицательным мотивам, возбуждено уголовное дело, рассказали в СУ СКР по Белгородской области.

По данным ведомства, в июле 2020 года в Волоконовском районе подозреваемый получил взятку за регистрацию и выдачу госномеров на машину местной жительницы, которые не отвечали требованиям технической эксплуатации транспортных средств.

По данному факту в отношении бывшего сотрудника регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД ОМВД России по Волоконовскому району было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Причастность экс-полицейского к получению взятки установлена сотрудниками ФСБ и подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области.

Сейчас ведётся следствие, устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.

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