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В Белгороде впервые за 10 лет исполнили «Ленинградскую» симфонию Шостаковича

7 мая 2021, 12:10
Фото: Правительство Белгородской области
Концерт состоялся в Белгородской филармонии 6 мая. Его посвятили предстоящему Дню Победы, рассказали в пресс-службе правительства Белгородской области.

Произведение Дмитрия Шостаковича исполняли 100 музыкантов симфонического оркестра под управлением Рашита Нигаматуллина. В Белгородской области «Ленинградская» симфония прозвучала впервые после десятилетнего перерыва.

Симфония №7 – это хроника военных лет. А название «Ленинградская» она получила благодаря поэтессе Анне Ахматовой. Эта музыкальная композиция создавалась в блокадном Ленинграде, чтобы поддержать жителей города. Впервые она прозвучала 5 марта 1942 года на сцене театра оперы и балета в Куйбышеве.

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