В Белгороде впервые за 10 лет исполнили «Ленинградскую» симфонию Шостаковича

Симфония №7 – это хроника военных лет. А название «Ленинградская» она получила благодаря поэтессе Анне Ахматовой. Эта музыкальная композиция создавалась в блокадном Ленинграде, чтобы поддержать жителей города. Впервые она прозвучала 5 марта 1942 года на сцене театра оперы и балета в Куйбышеве.