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Под Белгородом повторно выставили на торги имущество племзавода «Разуменский»

7 мая 2021, 09:04
Фото: ИА «Бел.Ру»
Это повторная попытка продать имущество племзавода, первая не увенчалась успехом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

На повторные торги выставили производственно-технологический комплекс ЗАО «Племзавод „Разуменский“». Начальная цена объекта — 894,6 млн рублей. Конкурсный управляющий предприятия — Андрей Овчинников.

Всего на торги выставлены 12 лотов. В их числе земельные участки, производственные здания, оборудование, стадо крупного рогатого скота, машины и автобусы. Большая их часть заложена в Московском индустриальном банке.

Также продаются нежилые помещения в Губкине и Разумном, техника на запчасти, дебиторская задолженность и доля в юрлице. Заявки принимаются с 24 мая по 30 июня. Аукцион назначен на 1 июля.

В январе производственно-технологический комплекс ЗАО «Племзавод „Разуменский“» пытались продать за 917,3 млн рублей, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Предприятие признано банкротом в июле 2019 года. Сумма требований кредиторов оценивается в 1,83 млрд рублей.

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#Новости#Торги#Банкротство#Банкрот#Племзавод «Разуменский»#Экономика
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