Под Белгородом повторно выставили на торги имущество племзавода «Разуменский»

На повторные торги выставили производственно-технологический комплекс ЗАО «Племзавод „Разуменский“». Начальная цена объекта — 894,6 млн рублей. Конкурсный управляющий предприятия — Андрей Овчинников.
Всего на торги выставлены 12 лотов. В их числе земельные участки, производственные здания, оборудование, стадо крупного рогатого скота, машины и автобусы. Большая их часть заложена в Московском индустриальном банке.
Также продаются нежилые помещения в Губкине и Разумном, техника на запчасти, дебиторская задолженность и доля в юрлице. Заявки принимаются с 24 мая по 30 июня. Аукцион назначен на 1 июля.
В январе производственно-технологический комплекс ЗАО «Племзавод „Разуменский“» пытались продать за 917,3 млн рублей, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Предприятие признано банкротом в июле 2019 года. Сумма требований кредиторов оценивается в 1,83 млрд рублей.