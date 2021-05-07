История войны от первого лица

…Ей не было и четырёх лет, когда началась война, через год Псковская область, где родилась Валентина, попала в оккупацию. Отец на фронте, а мать с тремя детьми мал мала меньше (Валюша — средняя, один брат на три года старше, второй — только родился) фашисты угнали из родной деревни. Сначала в Литву, потом дальше — в Германию, где они стали узниками трудового лагеря в Бисдорфе под Берлином… Владимира весть о войне застала в далёком Красноярском городке Боготол, когда четырнадцатилетним подростком с друзьями возвращался с утренней рыбалки. Закончилась мирная жизнь, началась трудовая — порой до изнеможения, а затем и армейская, добровольцем по комсомольскому призыву…