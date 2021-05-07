Две женщины погибли от коронавируса за день в Белгородской области

За последние сутки в Белгородской области обнаружили 70 случаев заболевания ковидом. Большинство из них, 26 человек, зарегистрировано в Старооскольском городском округе. Резкая вспышка также случилась в Губкинском горокруге – здесь за сутки коронавирус выявили у 17 белгородцев. Сам областной центр, что необычно, стоит в суточной заболеваемости на третьем месте – 14 жителей.
В Яковлевском горокруге заболели трое. В остальных районах региона – не больше двух. Всего в Белгородской области за период пандемии зарегистрировано 37 282 заражения.
Из всех заболевших ковидом справились с болезнью 32 957 белгородцев. За последний день прибавилось 16 жителей.
Умерли в области 646 человек. Две женщины не справились с коронавирусом с 6 на 7 мая. Так, белгородка 1943 года рождения проходила лечение в горбольнице №2 областного центра. Несмотря на наблюдение врачей, женщина умерла. Также погибла жительница Ровеньского района 1971 года – она была пациенткой Старооскольской окружной больницы.
В России за последние сутки выявили 8 386 случаев заражения. Выздоровели 8 022 человек. Умерли за день 376 человек.