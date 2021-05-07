Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Две женщины погибли от коронавируса за день в Белгородской области

7 мая 2021, 09:37
Фото: https://pixabay.com/ru/
Оперштаб по коронавирусу обновил статистику на 07 мая.

За последние сутки в Белгородской области обнаружили 70 случаев заболевания ковидом. Большинство из них, 26 человек, зарегистрировано в Старооскольском городском округе. Резкая вспышка также случилась в Губкинском горокруге – здесь за сутки коронавирус выявили у 17 белгородцев. Сам областной центр, что необычно, стоит в суточной заболеваемости на третьем месте – 14 жителей.

В Яковлевском горокруге заболели трое. В остальных районах региона – не больше двух. Всего в Белгородской области за период пандемии зарегистрировано 37 282 заражения.

Фото: https://vk.com/belgorod_region

Из всех заболевших ковидом справились с болезнью 32 957 белгородцев. За последний день прибавилось 16 жителей.

Умерли в области 646 человек. Две женщины не справились с коронавирусом с 6 на 7 мая. Так, белгородка 1943 года рождения проходила лечение в горбольнице №2 областного центра. Несмотря на наблюдение врачей, женщина умерла. Также погибла жительница Ровеньского района 1971 года – она была пациенткой Старооскольской окружной больницы.

В России за последние сутки выявили 8 386 случаев заражения. Выздоровели 8 022 человек. Умерли за день 376 человек.

Материалы по теме
Десять человек скончались за пять дней от коронавируса в Белгородской области Жительница Ямало-Ненецкого АО скончалась от коронавируса в Белгородской областиДве женщины и мужчина с коронавирусом умерли в Белгородской области за сутки
#Новости#COVID-19#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18