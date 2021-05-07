Две женщины погибли от коронавируса за день в Белгородской области

За последние сутки в Белгородской области обнаружили 70 случаев заболевания ковидом. Большинство из них, 26 человек, зарегистрировано в Старооскольском городском округе. Резкая вспышка также случилась в Губкинском горокруге – здесь за сутки коронавирус выявили у 17 белгородцев. Сам областной центр, что необычно, стоит в суточной заболеваемости на третьем месте – 14 жителей.