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За неоплату штрафов ГИБДД белгородца приговорили к обязательным работам

6 мая 2021, 06:52
Фото: УФССП России по Белгородской области
Пресс-служба УФССП России по Белгородской области сообщила о наказании нарушителя правил дорожного движения (ПДД), который не захотел оплачивать штрафы.

Житель Грайворонского района накопил восемь штрафов за превышение скорости по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ. Из-за того, что мужчина не оплачивал их, ГИБДД обратились в суд для решения этой проблемы. Там грайворонцу удвоили сумму всех штрафов.

Житель Белгородской области и после не захотел разбираться с последствиями своих нарушений на дороге. Исполнительский сбор в 8 тысяч рублей также роли для мужчины не сыграл. Он не начал выходить на связь.

Теперь на белгородца составили ещё один административный материал по ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения наказания первого. Так, по решению суда нарушителю назначили за каждый штраф по 30 часов обязательных работ. За все провинности вышло 240 часов.

Теперь белгородцу предстоит не только оплатить все штрафы в двойном размере и исполнительский сбор, но и усердно бесплатно поработать 240 часов.

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