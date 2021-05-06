В Рио-де-Жанейро при перестрелке полиции с бандитами погибли 25 человек

По данным бразильских властей, в городе орудовала целая банда наркоторговцев, которая вовлекала в свои преступные схемы подростков. Они продавали наркотики, воровали детей, убивали людей, угоняли машины и поезда. Операция длилась несколько часов. Вооружённых бандитов полиция преследовала по крышам домов вплоть до станции метро.
По предварительным данным, в ходе перестрелки один полицейский убит выстрелом в голову. Погибли также 24 подозреваемых преступника. Два стража правопорядка и два пассажира метро получили ранения.
Сейчас операция завершилась, пострадавшим оказывают первую медпомощь, метро тоже работает в обычном режиме.