В Рио-де-Жанейро при перестрелке полиции с бандитами погибли 25 человек

По данным бразильских властей, в городе орудовала целая банда наркоторговцев, которая вовлекала в свои преступные схемы подростков. Они продавали наркотики, воровали детей, убивали людей, угоняли машины и поезда. Операция длилась несколько часов. Вооружённых бандитов полиция преследовала по крышам домов вплоть до станции метро.