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В Рио-де-Жанейро при перестрелке полиции с бандитами погибли 25 человек

6 мая 2021, 16:48
Фото: https://pixabay.com/ru/
06 мая полиция Рио-де-Жанейро проводила операцию по задержанию наркоторговцев. В ходе погони за преступниками один полицейский убит выстрелом в голову, пострадали и мирные жители, сообщают РИА Новости.

По данным бразильских властей, в городе орудовала целая банда наркоторговцев, которая вовлекала в свои преступные схемы подростков. Они продавали наркотики, воровали детей, убивали людей, угоняли машины и поезда. Операция длилась несколько часов. Вооружённых бандитов полиция преследовала по крышам домов вплоть до станции метро.

По предварительным данным, в ходе перестрелки один полицейский убит выстрелом в голову. Погибли также 24 подозреваемых преступника. Два стража правопорядка и два пассажира метро получили ранения.

Сейчас операция завершилась, пострадавшим оказывают первую медпомощь, метро тоже работает в обычном режиме.

#Новости#Рио-де-жанейро#Перестрелка#Происшествия
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