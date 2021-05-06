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Posted 6 мая 2021, 09:35

Published 6 мая 2021, 09:35

Modified 18 сентября 2022, 11:46

Updated 18 сентября 2022, 11:46

Металлоинвест провёл первую отгрузку премиальных окатышей Михайловского ГОКа за рубеж

6 мая 2021, 09:35
Компания «Металлоинвест» осуществила первую отгрузку зарубежным потребителям премиальных окатышей, произведённых на Михайловском горно-обогатительном комбинате им. А.В. Варичева. Партия объёмом 40 тыс. тонн отправлена в Аргентину.

«Комбинат вышел на промышленную мощность по производству железорудных окатышей премиального качества (DR-grade) с характеристиками, удовлетворяющими требованиям мирового рынка. Сегодня мы производим 470 тонн премиальных окатышей в час и обладаем возможностью увеличить объёмы при наличии спроса со стороны потребителей, – рассказал управляющий директор МГОКа Антон Захаров. – Это стало возможным благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в рамках комплексной программы развития. В частности, внедрению технологии тонкого грохочения и модернизации обжиговых машин».

По пожеланию клиента, окатыши отгруженной партии были покрыты известковой эмульсией для предотвращения процесса окисления. Для этого на конвейерной ленте была смонтирована специальная установка, разработанная специалистами фабрики, управления технического контроля и технологической автоматики комбината. От идеи до воплощения проекта в жизнь прошло порядка двух месяцев.

В прошлом году МГОК им. А.В. Варичева приступил к опытному производству железорудных окатышей премиального качества (DR-grade) из флотационного концентрата. Содержание железа – 68%, диоксида кремния – менее 1,5%, серы 0,004%.

Премиальные окатыши с высоким содержанием железа и низким содержанием вредных примесей востребованы в производстве металлизованного сырья – прямовосстановленного и горячебрикетированного железа.

За счёт повышения содержания железа в шихте сокращаются выбросы парниковых газов и уменьшается объём образования шлака. При производстве ПВЖ/ГБЖ экономия энергоресурсов составляет до 50% по сравнению с выплавкой чугуна. Выбросы парниковых газов – ниже на 60%.

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#Новости#Экономика#Металлоинвест
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