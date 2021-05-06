Металлоинвест провёл первую отгрузку премиальных окатышей Михайловского ГОКа за рубеж

«Комбинат вышел на промышленную мощность по производству железорудных окатышей премиального качества (DR-grade) с характеристиками, удовлетворяющими требованиям мирового рынка. Сегодня мы производим 470 тонн премиальных окатышей в час и обладаем возможностью увеличить объёмы при наличии спроса со стороны потребителей, – рассказал управляющий директор МГОКа Антон Захаров. – Это стало возможным благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в рамках комплексной программы развития. В частности, внедрению технологии тонкого грохочения и модернизации обжиговых машин».