Металлоинвест объявляет операционные результаты за 1 квартал 2021 года

Posted 6 мая 2021, 11:49
Published 6 мая 2021, 11:49
Modified 18 сентября 2022, 11:46
Updated 18 сентября 2022, 11:46
Назим Эфендиев, генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест, прокомментировал:
«Прошедший год наглядно показал, что ключевые факторы эффективной работы предприятий – это гибкость технологического цикла и внимание к вопросам устойчивого развития, прежде всего промышленной безопасности, охране здоровья сотрудников и защите окружающей среды. Итоги первого квартала 2021 года демонстрируют состоятельность принятой Стратегии качественных изменений, рассчитанной до 2032 года, основными элементами которой являются качество продукции, экология и партнерство.
Основываясь на опыте долгосрочного сотрудничества, мы разрабатываем и предлагаем нашим клиентам инновационные продукты.
Модернизация обжиговых машин на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева в начале текущего года позволит увеличить объём выпуска офлюсованных окатышей с основностью от 0,5 до 1,1 ед. более чем в два раза – до 5,6 млн тонн в год. Модернизация доменного цеха на Уральской Стали выведет производство чугуна на уровень 2,7 млн тонн по итогам 2021 года, что позволит предложить рынку до 1,5 млн тонн товарного продукта.
Новый импульс развитию Компании придает благоприятная конъюнктура, сложившаяся в начале 2021 года на мировом рынке. Мы продолжим наращивать инвестиции в развитие производственных мощностей с использованием самых прогрессивных и инновационных технологий в металлургии и горнорудной промышленности».
1.1 Производство
1.2 Реализация
2.1 Производство
2.2. Реализация