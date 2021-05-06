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Posted 6 мая 2021, 11:49

Published 6 мая 2021, 11:49

Modified 18 сентября 2022, 11:46

Updated 18 сентября 2022, 11:46

Металлоинвест объявляет операционные результаты за 1 квартал 2021 года

6 мая 2021, 11:49
Металлоинвест («Компания») – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, объявляет операционные результаты за 1 квартал 2021 года.

Комментарии менеджмента

Назим Эфендиев, генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест, прокомментировал:

«Прошедший год наглядно показал, что ключевые факторы эффективной работы предприятий – это гибкость технологического цикла и внимание к вопросам устойчивого развития, прежде всего промышленной безопасности, охране здоровья сотрудников и защите окружающей среды. Итоги первого квартала 2021 года демонстрируют состоятельность принятой Стратегии качественных изменений, рассчитанной до 2032 года, основными элементами которой являются качество продукции, экология и партнерство.

Основываясь на опыте долгосрочного сотрудничества, мы разрабатываем и предлагаем нашим клиентам инновационные продукты.

Модернизация обжиговых машин на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева в начале текущего года позволит увеличить объём выпуска офлюсованных окатышей с основностью от 0,5 до 1,1 ед. более чем в два раза – до 5,6 млн тонн в год. Модернизация доменного цеха на Уральской Стали выведет производство чугуна на уровень 2,7 млн тонн по итогам 2021 года, что позволит предложить рынку до 1,5 млн тонн товарного продукта.

Новый импульс развитию Компании придает благоприятная конъюнктура, сложившаяся в начале 2021 года на мировом рынке. Мы продолжим наращивать инвестиции в развитие производственных мощностей с использованием самых прогрессивных и инновационных технологий в металлургии и горнорудной промышленности».

1 Железорудная продукция

1.1 Производство

  • Объем производства железной руды в 1К 2021 вырос на 1,8% кв/кв, оставшись практически без изменений по отношению к показателю прошлого года (-0,3% г/г) и составил 10,3 млн тонн. Такая динамика связана с оптимизацией времени ремонтов и обслуживания оборудования и снижением расхода руды на концентрат
  • Выпуск окатышей увеличился в 1К 2021 на 3,9% кв/кв и на 0,2% г/г и составил 7,1 млн тонн. Рост кв/кв в основном связан с проведением в 4К 2020 планового капитального ремонта обжиговой машины на ОЭМК и сокращением длительности текущих ремонтов ОМ-2,4 на ЛГОКе
  • За 1К 2021 Компания произвела 2,1 млн тонн ГБЖ/ПВЖ, что на 1,2% выше показателя за 4К 2020 и на 1,3% ниже показателя 1К 2020. Рост показателя кв/кв обусловлен снижением времени ремонтов оборудования. Динамика г/г в основном связана с изменением производительности оборудования и снижением календарного времени работы

1.2 Реализация

  • По итогам 1К 2021 объем поставок железорудной продукции внешним потребителям составил 6,4 млн тонн, что на 4,2% ниже аналогичного показателя прошлого года
  • Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в общем объеме поставок железорудной продукции и составляет 72%
  • Доля реализации железорудной продукции на внутренний рынок в 1К 2021 осталась без изменений и составила 51% от общего объема
  • В связи с восстановлением спроса на традиционных близлежащих рынках сбыта, в отчетном периоде сократился объем экспортных поставок в Китай. Поставки в другие регионы росли, наибольшую долю в объеме экспортных поставок сохранила Европа, составив 73% от всего объема экспорта

2 Металлургическая продукция

2.1 Производство

  • В 1К 2021 Металлоинвест произвел 0,6 млн тонн чугуна, что на 13,6% выше показателя кв/кв, но на 18,9% ниже показателя г/г. Рост объема производства по отношению к прошлому кварталу обусловлен вводом в эксплуатацию ДП-2 после технического перевооружения, тогда как снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с выводом на проектную мощность ДП-2, а также проведением капитального ремонта ДП-1 в феврале 2021 г.
  • Объем выплавки стали увеличился на 1,1 % кв/кв, и составил 1,2 млн тонн при этом изменение г/г составило -2,6%. Рост кв/кв обусловлен увеличением спроса на колесную и литую заготовку. Изменение г/г связано с сокращением реализации литой заготовки и продукции стана 2800

2.2. Реализация

  • В связи с сокращением объемов производства и одновременным ростом внутреннего потребления, реализация чугуна внешним потребителям сократилась на 19,0% по отношению к 1К 2020 до 0,3 млн тонн
  • Доля реализации стальной продукции HVAпо итогам 1К 2021 увеличилась до 42% (36% в 1К 2020)
#Новости#Экономика#Металлоинвест
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