Металлоинвест объявляет операционные результаты за 1 квартал 2021 года

Модернизация обжиговых машин на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева в начале текущего года позволит увеличить объём выпуска офлюсованных окатышей с основностью от 0,5 до 1,1 ед. более чем в два раза – до 5,6 млн тонн в год. Модернизация доменного цеха на Уральской Стали выведет производство чугуна на уровень 2,7 млн тонн по итогам 2021 года, что позволит предложить рынку до 1,5 млн тонн товарного продукта.