2000 белгородцев пройдут через военно-патриотические сборы в этом году

Так, первая смена уже началась. В лагере «Прометей» Яковлевского городского округа свыше ста студентов ссузов Белгородской области собрались испытать себя. «Прометей», в котором проводятся сборы, стал традиционной базой для военно-патриотических собраний.
Смена такого мероприятия длится пять дней. За это время молодые парни Белгородской области проверят себя на знание воинских уставов, основ БЖД (безопасности жизнедеятельности). Испытают студентов и на умение оказывать медицинскую помощь. Белгородцы также будут заниматься строевой и огневой подготовкой. Одним словом, попробуют на вкус жизнь солдата в армии.
Помимо Яковлевского горокруга, военно-патриотические сборы пройдут в Шебекинском городском округе и в Белгородском районе. Всего принять участие в таких сборах должны примерно две тысячи человек.
Напомним, в школах Белгородской области решили возобновить начальную военную подготовку. Так постановил врио губернатора области Вячеслав Гладков на встрече с представителями ветеранских организаций.