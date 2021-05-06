2000 белгородцев пройдут через военно-патриотические сборы в этом году

Смена такого мероприятия длится пять дней. За это время молодые парни Белгородской области проверят себя на знание воинских уставов, основ БЖД (безопасности жизнедеятельности). Испытают студентов и на умение оказывать медицинскую помощь. Белгородцы также будут заниматься строевой и огневой подготовкой. Одним словом, попробуют на вкус жизнь солдата в армии.