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2000 белгородцев пройдут через военно-патриотические сборы в этом году

6 мая 2021, 12:19
Фото: правительство Белгородской области
Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области сообщила о старте сборов военно-патриотических лагерей.

Так, первая смена уже началась. В лагере «Прометей» Яковлевского городского округа свыше ста студентов ссузов Белгородской области собрались испытать себя. «Прометей», в котором проводятся сборы, стал традиционной базой для военно-патриотических собраний.

Смена такого мероприятия длится пять дней. За это время молодые парни Белгородской области проверят себя на знание воинских уставов, основ БЖД (безопасности жизнедеятельности). Испытают студентов и на умение оказывать медицинскую помощь. Белгородцы также будут заниматься строевой и огневой подготовкой. Одним словом, попробуют на вкус жизнь солдата в армии.

Помимо Яковлевского горокруга, военно-патриотические сборы пройдут в Шебекинском городском округе и в Белгородском районе. Всего принять участие в таких сборах должны примерно две тысячи человек.

Напомним, в школах Белгородской области решили возобновить начальную военную подготовку. Так постановил врио губернатора области Вячеслав Гладков на встрече с представителями ветеранских организаций.

В школах Белгородской области возродят начальную военную подготовку
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#Новости#Прометей#Военно-патриотические сборы#Военная подготовка#Общество
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