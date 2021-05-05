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Владимира Потанина назвали самым богатым жителем России

5 мая 2021, 08:11
Фото: https://pixabay.com/ru/
«Новые Известия» проанализировали результаты разных рейтингов. Эксперты BBI посчитали Владимира Потанина самым богатым гражданином РФ.

Владимир Потанин является владельцем горно-металлургической компании – крупнейшего в мире производителя палладия «Норильский никель». Состояние Потанина на 3 мая составило $32,1 млрд. Если переводить эту сумму в российский курс на сегодняшний день, то она составит примерно 2,5 триллиона рублей.

С начала года состояние Владимира Потанина успело вырасти на 2,06 млрд долларов. Таковы данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, пишут НИ.

На втором месте в списке самых богатых людей России стоит Владимир Лисин – владелец сталелитейной компании НЛМК. У Лисина есть $28,4 млрд. С начала года он успел прибавить к своему состоянию $4,57 млрд.

Третье место в списке данного рейтинга получил глава совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов. У него в собственности есть 28,1 млрд долларов, с января этого года миллиардер прибавил себе 5,19 млрд USD.

При этом интересно, что рейтинг BBI отличается от другого – экспертов Forbes. Так, во втором рейтинге Алексей Мордашов оказался на первом месте, а состояние его составило $32,7 млрд.

Второе место, как и в BBI, занял Владимир Лисин. Однако в Forbes активы Лисина оценили на миллиард больше.

А Владимир Потанин, который занял в BBI первое место, в Forbes Real-time опустился на третье. Здесь его состояние оценили в 29,3 млрд USD.

Важно отметить, что в Forbes, в отличие от BBI, состояние самых богатых людей в мире оценивают в режиме реального времени.

Напомним, двое предпринимателей, имеющих отношение к Белгородской области, вошли в список богатейших бизнесменов планеты рейтинга Forbes. Одним из них стал депутат Госдумы Андрей Скоч, который представляет Белгородскую область. Также в рейтинг попал председатель совета директоров группы «Русагро» Вадим Мошкович.

Два «белгородца» вошли в список богатейших бизнесменов мира
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