Владимира Потанина назвали самым богатым жителем России

Владимир Потанин является владельцем горно-металлургической компании – крупнейшего в мире производителя палладия «Норильский никель». Состояние Потанина на 3 мая составило $32,1 млрд. Если переводить эту сумму в российский курс на сегодняшний день, то она составит примерно 2,5 триллиона рублей.