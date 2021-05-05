В школе искусств №1 Белгорода установили витражные окна

Детская школа искусств №1 находится на улице Первомайская в Белгороде. Зданию уже более 30 лет – и впервые оно дождалось ремонта.
Ремонтные работы обойдутся в сумму более 81 млн рублей. Они стали возможны благодаря национальному проекту «Культура». Более 58 млн рублей направили из федерального бюджета. Областной бюджет выделил 15,5 млн рублей, остальную сумму добавили из городского – свыше 8 млн рублей.
Детскую школу искусств отремонтировали на 40%. Системы освещения и отопления уже успели заменить, стены – отштукатурить.
В галерее на первом этаже строители поставили витражные окна, расширили проходы в здании для удобства маломобильных посетителей школы.
В данный момент работа идёт над оформлением актового зала. Здесь на стене расположится композиция, состоящая из геометрических фигур – её уже почти закончили.
Рабочие в это время занимаются фасадом. Из плановых дел ещё реконструкция кабинетов школы и благоустройство прилегающей территории.
При этом на время ремонта детей не лишили обучения искусству. Уроки организовали на альтернативных площадках. К 1 сентября 2021 года ученики смогут вернуться в обновлённые стены своей школы.