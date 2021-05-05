В Белгородской области за сутки остановили 24 пьяных водителя

Также 39 административных материалов 4 мая составили на водителей, которые не предоставили законное преимущество пешеходам. С наездом на пешеходов в Белгородской области ведётся отдельная борьба. Но штрафу подверглись и сами пешеходы. Такая категория населения области получила 68 административных дел за день.