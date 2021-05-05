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В Белгородской области за сутки остановили 24 пьяных водителя

5 мая 2021, 12:08
Фото: ИА «Бел.Ру»
В УМВД России по Белгородской области сообщили про «улов» нетрезвых водителей 4 мая.

Всего сотрудники Госавтоинспекции 4 мая на дорогах области стали свидетелями 431 нарушения правил дорожного движения. Из них 22 водителя оказались либо нетрезвыми, либо отказались подтверждать свою трезвость с помощью медицинского освидетельствования.

Ещё два белгородца, которые ранее были лишены прав за нетрезвое вождение, попались на том же. Против них уже планируют возбудить уголовное дело по 264.1 УК РФ.

Также 39 административных материалов 4 мая составили на водителей, которые не предоставили законное преимущество пешеходам. С наездом на пешеходов в Белгородской области ведётся отдельная борьба. Но штрафу подверглись и сами пешеходы. Такая категория населения области получила 68 административных дел за день.

Также инспекторы зафиксировали девять случаев выезда на встречную полосу, 17 – неправильной перевозки несовершеннолетних граждан. 65 водителей попались на нарушении светопропуска стёкол автомобиля – тонировке.

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