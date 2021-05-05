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В Белгороде водитель и пассажирка иномарки пострадали в тройной аварии

5 мая 2021, 11:44
Фото: УМВД России по Белгородской области
В УМВД России по Белгородской области сообщили о двух ДТП 4 мая.

По предварительным данным, в Белгороде 4 мая в 11:40 49-летний водитель «ГАЗели» выехал на улице Ботанической на встречную полосу, из-за чего столкнулся сразу с двумя иномарками – Volkswagen Tiguan и Hyundai Solaris. В ДТП пострадали белгородцы в автомобиле Volkswagen Tiguan. 58-летний водитель и его 54-летняя пассажирка после аварии обратились в больницу за медицинской помощью.

В селе Никаноровка Губкинского горокруга этой же ночью 18-летний водитель за рулём ВАЗ-210990 не справился с управлением автомобиля. Машина съехала в левый кювет. Молодой белгородец получил травмы в результате аварии, а проходить медицинское освидетельствование отказался.

Оказалось, что у 18-летнего автомобилиста нет водительских прав. На парня завели сразу шесть административных материалов. Помимо того, что белгородец ехал без прав, так ещё и автомобиль был не застрахован, не зарегистрирован и вообще садиться за руль такой машины нельзя (неисправности или другие причины). За езду по обочине и отказ от медосвидетельствования также завели административные дела. Санкции всего набора предусматривают до 15 суток ареста.

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