В Белгороде водитель и пассажирка иномарки пострадали в тройной аварии

Оказалось, что у 18-летнего автомобилиста нет водительских прав. На парня завели сразу шесть административных материалов. Помимо того, что белгородец ехал без прав, так ещё и автомобиль был не застрахован, не зарегистрирован и вообще садиться за руль такой машины нельзя (неисправности или другие причины). За езду по обочине и отказ от медосвидетельствования также завели административные дела. Санкции всего набора предусматривают до 15 суток ареста.