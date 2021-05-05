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Posted 5 мая 2021, 06:29

Published 5 мая 2021, 06:29

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

Предприятия торговли могут стать участниками нацпроекта «Производительность труда»

5 мая 2021, 06:29
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Работа
Данное решение принял проектный комитет нацпроекта во главе с первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым. Помимо включения предприятий торговли в реализацию нацпроекта, увеличивается допустимая доля иностранного участия в капитале компании.

В апреле текущего года проектный комитет нацпроекта во главе с первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым принял решение о том, что предприятия торговли могут стать участниками нацпроекта «Производительность труда».

Как отметил первый заместитель министра экономического развития Андрей Иванов, с экономической точки зрения торговля представляет большой интерес.

Из 20 тысяч российских средних и крупных компаний почти половина занимается ретейлом. В результате включения торговли в нацпроект его экспертиза расширится от производителя до потребителя.Андрей Иванов

Увеличится и допустимая доля иностранного участия в капитале компании, которая решит присоединиться к нацпроекту «Производительность труда» — с 25 до 50%, при объёме выручки от 400 млн рублей за предыдущий год (без НДС).

Национальный проект «Производительность труда» утвердили майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для реализации данных задач разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов на предприятиях — участниках нацпроекта.

Оператор нацпроекта в Белгородской области — Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Его создали в октябре 2018 года при поддержке департамента экономического развития.

По результатам рейтингования субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» силами региональных центров компетенций в I квартале 2021 года Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Белгородской области вошёл в тройку лидеров.

#Новости#Экономика#Работа#Компании#Нацпроект#Производительность труда
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