Posted 5 мая 2021, 06:29
Published 5 мая 2021, 06:29
Modified 1 декабря, 08:44
Updated 1 декабря, 08:44
В апреле текущего года проектный комитет нацпроекта во главе с первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым принял решение о том, что предприятия торговли могут стать участниками нацпроекта «Производительность труда».
Как отметил первый заместитель министра экономического развития Андрей Иванов, с экономической точки зрения торговля представляет большой интерес.
Из 20 тысяч российских средних и крупных компаний почти половина занимается ретейлом. В результате включения торговли в нацпроект его экспертиза расширится от производителя до потребителя.Андрей Иванов
Увеличится и допустимая доля иностранного участия в капитале компании, которая решит присоединиться к нацпроекту «Производительность труда» — с 25 до 50%, при объёме выручки от 400 млн рублей за предыдущий год (без НДС).
Национальный проект «Производительность труда» утвердили майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для реализации данных задач разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов на предприятиях — участниках нацпроекта.
Оператор нацпроекта в Белгородской области — Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Его создали в октябре 2018 года при поддержке департамента экономического развития.
По результатам рейтингования субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» силами региональных центров компетенций в I квартале 2021 года Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Белгородской области вошёл в тройку лидеров.