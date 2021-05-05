Предприятия торговли могут стать участниками нацпроекта «Производительность труда»

Национальный проект «Производительность труда» утвердили майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для реализации данных задач разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов на предприятиях — участниках нацпроекта.