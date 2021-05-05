Администрация Белгорода будет следить за оплатой парковок с помощью фото и видео

Согласно документам госзакупки, за эти средства администрация Белгорода планирует взять в аренду, а затем выкупить 100 программно-аппаратных комплексов фото-видеофиксации. Финансировать приобретение будет городской бюджет.
Оборудование должно быть не ранее 2019 года выпуска. При этом допускается поставка эксплуатируемых комплексов, но не более 50% от общего объёма поставки.
Комплексы передадут на баланс Белгородского парковочного пространства. Стационарный комплекс должен распознавать государственные регистрационные знаки авто, которые попали в ограниченные контролируемые зоны, а также иметь функции оптимизации полученного видеоизображения.
В комплексах должна быть поворотная камера для формирования изображения и кронштейн для крепления на опорах стационарного электрического освещения. Оборудование должно питаться от сети 220В и уметь передавать информацию на внешний аппаратно-программный комплекс в режиме реального времени.
Места для установки камер будет выбирать администрация Белгорода. Поставщика определят 18 мая с помощью электронного аукциона.