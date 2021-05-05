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Администрация Белгорода будет следить за оплатой парковок с помощью фото и видео

5 мая 2021, 07:50
Фото: pixabay.com
Мэрия областного центра ищет компанию, которая предоставит в аренду оборудование фото-видеофиксации с последующим выкупом. С помощью программно-аппаратных комплексов власти будут контролировать соблюдение правил оплаты на муниципальных парковках. На оборудование готовы выделить 48,7 млн рублей.

Согласно документам госзакупки, за эти средства администрация Белгорода планирует взять в аренду, а затем выкупить 100 программно-аппаратных комплексов фото-видеофиксации. Финансировать приобретение будет городской бюджет.

Оборудование должно быть не ранее 2019 года выпуска. При этом допускается поставка эксплуатируемых комплексов, но не более 50% от общего объёма поставки.

Комплексы передадут на баланс Белгородского парковочного пространства. Стационарный комплекс должен распознавать государственные регистрационные знаки авто, которые попали в ограниченные контролируемые зоны, а также иметь функции оптимизации полученного видеоизображения.

В комплексах должна быть поворотная камера для формирования изображения и кронштейн для крепления на опорах стационарного электрического освещения. Оборудование должно питаться от сети 220В и уметь передавать информацию на внешний аппаратно-программный комплекс в режиме реального времени.

Места для установки камер будет выбирать администрация Белгорода. Поставщика определят 18 мая с помощью электронного аукциона.

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