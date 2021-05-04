В воинской части в Белгородской области нашли мёртвым молодого человека

Posted 4 мая 2021, 12:08
Published 4 мая 2021, 12:08
Modified 1 декабря, 08:36
Updated 1 декабря, 08:36
По данным источника, происшествие случилось в воинской части № 54046 в селе Солоти. Там утром 3 мая обнаружили тело бывшего военнослужащего. Умершему был 21 год.
Напомним, что в феврале 2020 года тело молодого человека в армейской форме нашли на дереве в лесу в Валуйском горокруге. Известно, что он служил по контракту в воинской части № 34670. Скончавшемуся было 19 лет. По итогам проверки Военный следственный отдел по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».
В 2019 году в войсковой части № 20925 Белгорода на второй день службы скончался 19-летний солдат-срочник из Ставрополя. Причиной смерти предварительно называли остановку сердца, однако родители умершего не верили в эту версию. Судмедэксперты позже заявили, что военнослужащий умер от острой коронарной недостаточности.
Уже в 2021 году в той же части № 20925 скончался солдат из Воронежа. При этом сначала причиной смерти называли коронарную недостаточность, а позже — менингококковую инфекцию. В Западном военном округе в свою очередь заявили, что солдату оказали всю необходимую медицинскую помощь.