bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 мая 2021, 12:08

Published 4 мая 2021, 12:08

Modified 1 декабря, 08:36

Updated 1 декабря, 08:36

В воинской части в Белгородской области нашли мёртвым молодого человека

4 мая 2021, 12:08
Трагедия произошла 3 мая в Валуйском горокруге. Умершему был 21 год, сообщили в телеграм-канале «Белгород № 1».

По данным источника, происшествие случилось в воинской части № 54046 в селе Солоти. Там утром 3 мая обнаружили тело бывшего военнослужащего. Умершему был 21 год.

Напомним, что в феврале 2020 года тело молодого человека в армейской форме нашли на дереве в лесу в Валуйском горокруге. Известно, что он служил по контракту в воинской части № 34670. Скончавшемуся было 19 лет. По итогам проверки Военный следственный отдел по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

В 2019 году в войсковой части № 20925 Белгорода на второй день службы скончался 19-летний солдат-срочник из Ставрополя. Причиной смерти предварительно называли остановку сердца, однако родители умершего не верили в эту версию. Судмедэксперты позже заявили, что военнослужащий умер от острой коронарной недостаточности.

Уже в 2021 году в той же части № 20925 скончался солдат из Воронежа. При этом сначала причиной смерти называли коронарную недостаточность, а позже — менингококковую инфекцию. В Западном военном округе в свою очередь заявили, что солдату оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Пневмония, отсутствие отопления, смерть: как служится солдатам в Белгородской области
Узнать подробнее
#Новости#Происшествия#Тело#Воинская часть#Военнослужащий#Солоти
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика