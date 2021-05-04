В воинской части в Белгородской области нашли мёртвым молодого человека

Напомним, что в феврале 2020 года тело молодого человека в армейской форме нашли на дереве в лесу в Валуйском горокруге. Известно, что он служил по контракту в воинской части № 34670. Скончавшемуся было 19 лет. По итогам проверки Военный следственный отдел по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».