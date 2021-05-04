В Белгороде перенесли Бал Победы

Posted 4 мая 2021, 09:16
Published 4 мая 2021, 09:16
Modified 1 декабря, 08:46
Updated 1 декабря, 08:46
Бал Победы в Белгороде перенесли на среду, 12 мая. Ранее планировалось, что традиционное мероприятие пройдёт 6 мая. Перенести акцию решили из-за нерабочих дней. Место проведения осталось прежним — площадка у главного корпуса НИУ «БелГУ».
Помимо театрализованной программы и концерта, белгородцев ожидают «Коридоры памяти», выставка ретроавтомобилей, мастер-классы, фотозоны, акция «Синий платочек». Программа начнётся с 17:00.
Танцевать вальс, танго и польку на Балу Победы будут 60 пар. Организаторы отметили, что в 2021 году на мероприятие подали рекордное количество заявок, но число участников пришлось ограничить. Благодаря переносу бала у танцоров появилась дополнительная неделя для репетиций на улице.
Председатель БРОО «Новое поколение» Дмитрий Тупейко отметил, что зрителей ожидает «своеобразная книга памяти, которая за пару часов расскажет и покажет, что такое война и Победа, ненависть и любовь, расставание и дружба».
Вход свободный.