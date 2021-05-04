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Posted 4 мая 2021, 09:16

Published 4 мая 2021, 09:16

Modified 1 декабря, 08:46

Updated 1 декабря, 08:46

В Белгороде перенесли Бал Победы

4 мая 2021, 09:16
Сюжет
Новости Белгорода
Мероприятие состоится 12 мая. Место проведения не изменилось — площадка у главного корпуса НИУ «БелГУ». При этом белгородцев ожидают не только театрализованное представление и концерт, обещает организатор — «Новое поколение».

Бал Победы в Белгороде перенесли на среду, 12 мая. Ранее планировалось, что традиционное мероприятие пройдёт 6 мая. Перенести акцию решили из-за нерабочих дней. Место проведения осталось прежним — площадка у главного корпуса НИУ «БелГУ».

Помимо театрализованной программы и концерта, белгородцев ожидают «Коридоры памяти», выставка ретроавтомобилей, мастер-классы, фотозоны, акция «Синий платочек». Программа начнётся с 17:00.

Танцевать вальс, танго и польку на Балу Победы будут 60 пар. Организаторы отметили, что в 2021 году на мероприятие подали рекордное количество заявок, но число участников пришлось ограничить. Благодаря переносу бала у танцоров появилась дополнительная неделя для репетиций на улице.

Председатель БРОО «Новое поколение» Дмитрий Тупейко отметил, что зрителей ожидает «своеобразная книга памяти, которая за пару часов расскажет и покажет, что такое война и Победа, ненависть и любовь, расставание и дружба».

Вход свободный.

Напомним, что в 2020 году Бал Победы из-за коронавирусных ограничений провели в сентябре.

#Новости#Город#Новости Белгорода#День Победы#Белгород
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