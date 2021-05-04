В Белгороде перенесли Бал Победы

Танцевать вальс, танго и польку на Балу Победы будут 60 пар. Организаторы отметили, что в 2021 году на мероприятие подали рекордное количество заявок, но число участников пришлось ограничить. Благодаря переносу бала у танцоров появилась дополнительная неделя для репетиций на улице.