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«Ростелеком» помог обеспечить запись на приём к врио губернатора Белгородской области

4 мая 2021, 08:00
Фото: «Ростелеком»
«Ростелеком» на базе сервиса «Виртуальная АТС» организовал телефонную многоканальную линию для записи на прием к врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову. За три месяца работы горячей линии сотрудники контакт-центра приняли более 13 тысяч обращений.

23 оператора многофункционального центра (МФЦ) ежедневно обрабатывают 150–200 звонков жителей области. Среднее время ожидания соединения с оператором составляет девять секунд. Звонки принимаются круглосуточно. В выходные дни и ночное время работает автоответчик, на котором заявитель может оставить обращение, и ему перезвонят сотрудники администрации губернатора для уточнения вопроса, и, при необходимости, назначения даты приема.

Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Задача организовать горячую линию была успешно выполнена специалистами „Ростелекома“ в сжатые сроки. Цифровое решение позволяет одновременно принимать и переадресовывать большое количество входящих звонков на свободных операторов МФЦ, ставить вызовы в очередь ожидания и вести запись разговоров. Таким образом, ни один звонок не остается пропущенным, все обращения граждан фиксируются. В дальнейшем, в зависимости от характера вопроса. они передаются в управление по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Губернатора Белгородской области, а также в соответствующие профильные структуры Правительства».

Виртуальная АТС от «Ростелекома» — цифровой сервис на основе облачных технологий, который заменяет традиционную офисную мини-АТС и позволяет организовать работу с помощью SIP-телефонов, мобильных устройств или компьютеров. Для подключения услуги нужен только доступ в интернет. Заказчику нет необходимости приобретать и обслуживать телекоммуникационное оборудование: вся информация и программное обеспечение хранятся на сервере провайдера. При этом клиент в личном кабинете может самостоятельно управлять настройками в режиме реального времени. Внутри сети все разговоры бесплатны независимо от географии абонентов. «Ростелеком» обеспечивает круглосуточную техническую поддержку сервиса.

Более подробно узнать о сервисах и услугах «Ростелекома» и оставить заявку на их подключение можно узнать на сайте компании и по телефону 8 800 200 30 00.

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