«Ростелеком» помог обеспечить запись на приём к врио губернатора Белгородской области

Виртуальная АТС от «Ростелекома» — цифровой сервис на основе облачных технологий, который заменяет традиционную офисную мини-АТС и позволяет организовать работу с помощью SIP-телефонов, мобильных устройств или компьютеров. Для подключения услуги нужен только доступ в интернет. Заказчику нет необходимости приобретать и обслуживать телекоммуникационное оборудование: вся информация и программное обеспечение хранятся на сервере провайдера. При этом клиент в личном кабинете может самостоятельно управлять настройками в режиме реального времени. Внутри сети все разговоры бесплатны независимо от географии абонентов. «Ростелеком» обеспечивает круглосуточную техническую поддержку сервиса.