Привет из 90-х: о работе одного из старейших рынков в Белгороде

Мне лично выписывали штрафы, что я незаконно торгую, но мы дальше работали. Как-то ситуация улаживалась, но ненадолго. Мы не знали, что земля не его. Поэтому, как только поставили две социальные беседки, я туда стала. Но по договору аренды у меня были ещё точки на рынке. Тогда он (Тюфанов — прим.ред) подошёл и сказал: «Либо вы уходите оттуда, либо отсюда». Мы ушли на славянские ярмарки, он наши места отдал.Ирина, индивидуальный предприниматель