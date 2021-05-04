Привет из 90-х: о работе одного из старейших рынков в Белгороде

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малого и среднего предпринимательства в сфере торговли. Предпосылками к этому стало сокращение количества рынков и ярмарок на территории всей России, в том числе и в Белгородской области.
Чтобы предотвратить исчезновение ярмарочно-рыночной деятельности в регионе, власти рассматривали вопрос о тиражировании опыта работы социальных ярмарок. В настоящее время на территории Белгорода 19 подобных площадок, одна из которых находится в непосредственной близости с территорией рынка «Восход».
Это один из самых старых рынков в областном центре. Судя по внешнему виду, не обновлялся он очень давно. Как заявляет директор управляющей рынком организации ООО «Атава» Виктор Тюфанов, площадка состоит из 80 торговых мест, которые представляют собой крытые металлические прилавки, а территория рынка выглядит ухоженной. Но невооружённым взглядом видно, что торговые места давно нуждаются если не в реконструкции, то в серьёзном обновлении. При попытке сделать снимки торговых мест рынка одна из продавцов агрессивно высказалась в адрес журналиста ИА «Бел.Ру», запретив снимать рабочие места. Аргументировала она это тем, что это частная собственность.
Спустя несколько минут к сотруднику информационного агентства подошёл мужчина, который представился заместителем директора рынка. Он извинился за поведение продавца и сказал, что часто на рынок приходят недоброжелатели, подкидывают мусор. Но, как известно, торговые ряды рынка «Восход» находятся на муниципальной земле, а, соответственно, это общественное место, где проводить фото- и видеосъёмку не запрещено.
О реконструкции рынка Тюфанов заявил в 2020 году, когда встал вопрос об истечении срока аренды земельного участка для организации и эксплуатации рынка «Восход». По имеющейся в редакции информации, договор с администрацией города прекратился в 2019 году, г-н Тюфанов продолжает платить аренду и во всех инстанциях оспаривает решение муниципалитета не продолжать с ним договорных отношений на прежних основаниях. С 2019 года федеральное законодательство обязывает заключать договоры аренды муниципальных земель только через открытые торги.
В ближайшее время у нас в планах реконструкция рынка «Восход», которая будет проведена за счёт средств управляющей организации ООО «Атава». После реконструкции вместимость рынка увеличится на 20 мест, а также улучшится коммунальная инфраструктура. Надеемся на поддержку и в этом вопросе. К сожалению, пока власти не способствуют эффективной работе честных торговцев, в то же самое время недобросовестные конкуренты вставляют нам палки в колёса и уходят от проблем, которых у них предостаточно.Виктор Тюфанов, директор ООО «Атава»
Но время идёт, а внешний вид торговых мест не изменился. Как сообщили журналистам ИА «Бел.Ру» представители общественного совета рынка «Восход», рынок — это социальный объект.
Но так ли это на самом деле? В редакцию ИА «Бел.Ру» обратились бывшие работники рынка «Восход», которые в настоящее время торгуют на муниципальной ярмарке. Их торговые места находятся в двух метрах от бывшего места работы.
Год я уже работаю с ООО «Славянская ярмарка». До этого пять лет работала на рынке «Восход». Условия там невозможные. Там монополия, которая осталась из 90-х. К примеру, работают только пять точек арбузов и дынь, другие торговать ими не могут. Также с сухофруктами: только одна точка, другой вынести свои домашние грецкие орехи не может.Ирина, индивидуальный предприниматель
Дело доходило до правоохранительных органов — Ирина несколько раз писала заявление в отдел полиции и обращение в прокуратуру.
Когда ставили домик, он ещё не спустился с эвакуатора, пришёл Виктор Тюфанов и угрожал мне при свидетелях. В сентябре поставили оборудование, начались угрозы, подкладывали грязь, окурки, гнилые продукты питания, якобы это моё.Ирина, индивидуальный предприниматель
Ирина обратилась с заявлением в правоохранительные органы, но Тюфанов присутствовать на допросе не смог. Судя по документам, которые есть в распоряжении редакции, в одном из случаев он сообщил правоохранителям по телефону, что он находится не в Белгороде из-за риска заражения коронавирусом, так как ему 72 года. Во втором случае он отметил, что никого не оскорблял и никому не угрожал. По итогам правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку свои угрозы он оставил без исполнения.
Поделилась продавец и историей со штрафами. По словам Ирины, во время работы на рынке «Восход» ей неоднократно выписывали штрафы.
Мне лично выписывали штрафы, что я незаконно торгую, но мы дальше работали. Как-то ситуация улаживалась, но ненадолго. Мы не знали, что земля не его. Поэтому, как только поставили две социальные беседки, я туда стала. Но по договору аренды у меня были ещё точки на рынке. Тогда он (Тюфанов — прим.ред) подошёл и сказал: «Либо вы уходите оттуда, либо отсюда». Мы ушли на славянские ярмарки, он наши места отдал.Ирина, индивидуальный предприниматель
Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году среднесписочная численность ООО фирма «Атава» составляла восемь человек, что существенно меньше, чем было в 2016 году — от 16 до 50 человек. Что касается продавцов, если ранее все торговые места были заняты, сейчас павильоны полупустые даже в выходной.
«А что мне делать?», — задаёт риторический вопрос продавец Оксана, которая использует торговое оборудование ООО «Славянская ярмарка». По словам женщины, дирекция рынка «Восход» сообщила, что в ближайшие майские праздники на месте, где находится павильон, в котором она торгует, будет организована импровизированная сцена для концерта.
Ко мне подошёл Александр Викторович и сказал, что здесь будет площадка для танцев. Я буду работать. Куда я денусь? Пусть вокруг меня становятся и поют. Или предоставлю им моё место, пусть заплатят.Оксана, продавец
Как сообщили журналистам ИА «Бел.Ру» представители общественного совета рынка «Восход», ранее ООО «Атава» дважды в год организовывала концерты, посвящённые значимым для белгородцев праздникам — Дню Победы и Дню города. Происходило это якобы на месте, которое теперь занято павильоном ООО «Славянская ярмарка». На каких основаниях проводились концерты, кто был их организатором, информации в редакции нет.
Но как нам уже известно, если ранее на муниципальную землю у ООО «Атава» был договор аренды, 1 января 2019 года он истёк. Продлить ещё раз договор вне конкурсной процедуры невозможно. С 1 марта 2015 года (после подписания третьего договора аренды ООО «Атава») на территории Российской Федерации вступили в силу изменения в федеральный закон (п. 1 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ), который гласит, что предоставление земельного участка в аренду возможно только посредством проведения торгов.
Мы обратились в ООО «Славянская ярмарка» (участник муниципальной ярмарки), где нас заверили, что все павильоны размещены на основании разрешительных документов и ничью территорию они не перекрывают.
Чтобы прояснить ситуацию, за дополнительными комментариями журналисты ИА «Бел.Ру» обратились с официальным запросом к директору ООО фирма «Атава» Виктору Тюфанову. Ранее мы уже обращались к нему с уточняющими вопросами, но запрос почему-то попал к представителям общественного совета рынка «Восход», которые предоставили вышеуказанные комментарии.
А пока за землю под рынком «Восход» идут судебные споры, коммерческая деятельность не останавливается. Чего нельзя сказать о развитии и модернизации самой площадки.