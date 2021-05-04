Гладков проверил ход ремонта в театре для детей и молодёжи в Губкине

Напомним, что в феврале жители Губкина создали петицию с просьбой спасти художественную школу. Ранее ученики занимались в здании музыкальной школы, но из-за капремонта им пришлось переехать. По словам создателей петиции, местная администрация обещала построить для будущих художников отдельное здание в микрорайоне Журавлики, но всё закончилось на стадии проекта.