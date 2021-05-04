Гладков проверил ход ремонта в театре для детей и молодёжи в Губкине

Вячеслав Гладков 4 мая посетил в Губкине театр для детей и молодёжи, а также детскую музыкальную школу № 1. На обоих объектах сейчас продолжается капитальный ремонт.
В театре для детей и молодёжи уже выполнили более 80% монтажных работ. Внутренним интерьером на объекте занимаются дизайнеры. Врио губернатора назвал проект отличным «с точки зрения акустики и механики». Всего на ремонт здания направят 58 млн рублей.
Отставания от графика нет. Зрители смогут посетить обновлённый театр уже в октябре 2021 года.
В детской музыкальной школе работы идут с опережением графика. Уже сейчас здесь ремонтируют фасад и кровлю, занимаются внутренней отделкой.
Если получится открыть школу к началу учебного года, это будут совсем другие эмоции. Естественно, ускорение сроков сдачи объекта не должно сказаться на качестве.Вячеслав Гладков
Пока же школу планируют открыть 1 ноября, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» врио губернатора. Вячеслав Гладков поручил администрации закупить для учеников учреждения новые музыкальные инструменты.
Напомним, что в феврале жители Губкина создали петицию с просьбой спасти художественную школу. Ранее ученики занимались в здании музыкальной школы, но из-за капремонта им пришлось переехать. По словам создателей петиции, местная администрация обещала построить для будущих художников отдельное здание в микрорайоне Журавлики, но всё закончилось на стадии проекта.
В администрации Губкина на публикацию ИА «Бел.Ру» тогда ответили, что речи о закрытии учреждения не шло и что проект нового здания реализуют «в ближайшее время».