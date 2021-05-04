Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гладков проверил ход ремонта в театре для детей и молодёжи в Губкине

4 мая 2021, 14:08
Фото: страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
На объекте работают дизайнеры внутреннего интерьера, уже выполнена большая часть монтажных работ. На капремонт театра направят 58 млн рублей. Работы проходят и в здании детской музыкальной школы № 1, сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области.

Вячеслав Гладков 4 мая посетил в Губкине театр для детей и молодёжи, а также детскую музыкальную школу № 1. На обоих объектах сейчас продолжается капитальный ремонт.

В театре для детей и молодёжи уже выполнили более 80% монтажных работ. Внутренним интерьером на объекте занимаются дизайнеры. Врио губернатора назвал проект отличным «с точки зрения акустики и механики». Всего на ремонт здания направят 58 млн рублей.

Отставания от графика нет. Зрители смогут посетить обновлённый театр уже в октябре 2021 года.

В детской музыкальной школе работы идут с опережением графика. Уже сейчас здесь ремонтируют фасад и кровлю, занимаются внутренней отделкой.

Если получится открыть школу к началу учебного года, это будут совсем другие эмоции. Естественно, ускорение сроков сдачи объекта не должно сказаться на качестве.Вячеслав Гладков

Пока же школу планируют открыть 1 ноября, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» врио губернатора. Вячеслав Гладков поручил администрации закупить для учеников учреждения новые музыкальные инструменты.

Напомним, что в феврале жители Губкина создали петицию с просьбой спасти художественную школу. Ранее ученики занимались в здании музыкальной школы, но из-за капремонта им пришлось переехать. По словам создателей петиции, местная администрация обещала построить для будущих художников отдельное здание в микрорайоне Журавлики, но всё закончилось на стадии проекта.

В администрации Губкина на публикацию ИА «Бел.Ру» тогда ответили, что речи о закрытии учреждения не шло и что проект нового здания реализуют «в ближайшее время».

Материалы по теме
Гладков назвал недочёты «Белгород Арены»Гладков поручил построить спортплощадки в детдоме «Южный» в Белгороде Вячеслав Гладков показал пасхальный фотосет российского фотографа
#Новости#Капремонт#Губкин#Театр для детей и молодёжи#Вячеслав Гладков#Музыкальная школа#Губернатор#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18